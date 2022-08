Le candidat du GOP de Pennsylvanie, Doug Mastriano, sera destitué

Le candidat républicain au poste de gouverneur Doug Mastriano prononce un discours de victoire lors de sa soirée électorale à The Orchards le 17 mai 2022 à Chambersburg, en Pennsylvanie.

Mastriano n’est pas disposé à témoigner à moins que le panel n’accepte de ne pas éditer les clips vidéo de son apparition et de publier une vidéo potentiellement trompeuse par la suite, a déclaré Parlatore.

Timothy Parlatore, qui représente Mastriano, a déclaré que le politicien prévoyait de partir “dans moins de 10 minutes” en raison d’un problème non résolu sur les termes de sa déposition.

L’inquiétude de Mastriano est qu’une telle vidéo pourrait affecter ses chances lors de la prochaine élection au poste de gouverneur de Pennsylvanie, où il affrontera le procureur général de l’État Josh Shapiro, le candidat démocrate, a déclaré l’avocat.

“Il n’a rien à cacher”

Un porte-parole du comité a refusé la demande de commentaires de CNBC.

Le panel souhaite interroger Mastriano sur ses efforts pour aider l’ancien président Donald Trump à inverser la défaite du républicain lors de la campagne de 2020 contre le président Joe Biden.

Dans une lettre adressée en février à Mastriano, le président du comité, le représentant Bennie Thompson, D-Miss., a écrit : “Nous comprenons que vous avez connaissance et participé à un plan visant à organiser la présentation d’une liste alternative d’électeurs au Président du Sénat le 6 janvier 2021, et nous comprenons que vous avez parlé avec l’ancien président Trump de vos activités post-électorales.”

Parlatore a déclaré que ses problèmes avec la déposition sont “individualisés” à Mastriano en raison de son statut de candidat politique à une élection en cours.

Parlatore estime que ni Mastriano ni aucun autre témoin ne peut être contraint de témoigner en séance privée pour un détail technique. Il a déclaré que le comité n’avait pas de membre de rang nommé par la minorité républicaine à la Chambre.

Et bien que Mastriano soit prêt à témoigner à huis clos, il ne le fera que si ses conditions sont remplies, a déclaré Parlatore. L’avocat a déclaré que si Mastriano recevait une assignation à témoigner lors d’une audience publique, il ne serait pas en mesure de forcer le panel à se conformer aux conditions avant de comparaître.

Le chef du GOP de la Chambre, Kevin McCarthy, a retiré tous ses choix du comité après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., En ait rejeté deux. La représentante Liz Cheney, R-Wyo., membre républicain de premier plan du comité, en est la vice-présidente et non le membre le plus important.

Parlatore a déclaré que si ses attentes concernant la déposition se réalisaient mardi, “nous serons bientôt sortis et ensuite je commencerai à rédiger un procès”.

Plusieurs juges fédéraux auraient déterminé que Cheney était effectivement le membre de rang du comité restreint, bien qu’il ait été nommé au rang de vice-président par le panel dirigé par les démocrates.