HUTCHINSON, Kan. (AP) – Le candidat républicain au poste de gouverneur du Kansas a tenté samedi de faire du soutien du titulaire démocrate au droit à l’avortement une responsabilité politique, même avec un vote fort à l’échelle de l’État le mois dernier en faveur de la préservation de l’accès à l’avortement.

Le candidat du GOP Derek Schmidt, procureur général du Kansas pour trois mandats, a déclaré lors d’un débat à la Kansas State Fair qu’il respectait le vote du 2 août, au cours duquel les électeurs ont rejeté de manière décisive une proposition d’amendement à la constitution de l’État pour permettre à la législature contrôlée par le GOP restreindre ou interdire fortement l’avortement. Mais il a fait valoir que la gouverneure démocrate Laura Kelly était favorable à l’avortement sans restriction “jusqu’au moment de la naissance” et au financement public des avortements électifs.

Le vote à l’échelle de l’État “ne signifie pas que la discussion est terminée”, a déclaré Schmidt à une foule d’environ 800 personnes.

“Ce qui n’était pas sur le bulletin de vote était la position du gouverneur Kelly”, a-t-il déclaré.

Kelly a déclaré qu’elle était convaincue qu’elle soutenait la majorité du Kansas en s’opposant au changement constitutionnel proposé. Bien qu’elle ait fortement soutenu le droit à l’avortement tout au long de sa carrière politique, elle a évité de suggérer qu’elle ferait pression pour l’abrogation des restrictions existantes. Ce ne serait pas probable de toute façon, avec les républicains aux commandes de l’Assemblée législative.

Interrogée sur la caractérisation de Schmidt de sa position sur l’avortement, elle a dit: «Il invente cela. Tu sais, je n’ai jamais dit ça.

Kelly est la seule gouverneure démocrate à se faire réélire cette année dans un État porté par l’ancien président Donald Trump en 2020, ce qui en fait une cible tentante du GOP. De nombreux républicains prévoient toujours que les frustrations liées à une inflation élevée et à l’opposition de l’État rouge au président démocrate Joe Biden augmenteront les chances de victoire de Schmidt en novembre.

Les publicités télévisées de Schmidt cherchent à lier Kelly à Biden, à les blâmer tous les deux pour l’inflation et à dépeindre les deux démocrates comme des libéraux dépensiers. ” et « Bull-Schmidt ! Le débat équitable est une tradition pour les courses des gouverneurs et du Sénat américain, et les organisateurs encouragent les partisans à chanter, crier et agiter des pancartes pendant que d’autres visiteurs assistent à des expositions, montent dans les attractions de Midway et goûtent à la cuisine comme le “moink”, des boulettes de viande enveloppées de bacon sur un bâton. .

Pat McFerron, un sondeur républicain d’Oklahoma City qui a travaillé pour le sénateur américain républicain du Kansas Jerry Moran, a déclaré que les personnes les plus préoccupées par les questions économiques ont tendance à être des électeurs swing.

“Il y a deux mois, ils votaient tous républicains, alors que les prix de l’essence étaient élevés”, a-t-il déclaré.

Mais Kelly a balayé les critiques, vantant l’amélioration des finances de l’État et ses efforts pour attirer les entreprises au Kansas, notant à plusieurs reprises que le géant japonais de l’électronique Panasonic Corp. a annoncé en juillet qu’il prévoyait de construire une usine de plusieurs milliards de dollars pour fabriquer des batteries pour véhicules électriques employant jusqu’à 4 000 personnes. Le Kansas fournit 829 millions de dollars en incitations financées par les contribuables sur 10 ans.

Quant à être lié à Biden, Kelly a déclaré après le débat: “Je suis vraiment resté à l’écart de la politique de Washington.”

Schmidt a promu des causes conservatrices en tant que procureur général, engageant fréquemment le Kansas dans des poursuites du GOP contre des présidents démocrates, bien qu’il ait également une personnalité publique affable. Après l’élection présidentielle de 2020, il a rejoint un procès infructueux du Texas visant à annuler les résultats dans quatre États du champ de bataille remportés par Biden.

Il a noté à plusieurs reprises qu’il était prêt à défier l’administration de Biden sur une grande variété de questions, y compris les réglementations environnementales. Il s’est qualifié de républicain dans le moule de feu le chef de la majorité au Sénat américain et icône du GOP, Bob Dole.

“Nous nous lèverons et riposterons”, a déclaré Schmidt dans sa conclusion.

Aucun des deux candidats ne s’est beaucoup concentré sur l’avortement en tant que problème, malgré le vote à l’échelle de l’État en août, bien que certains démocrates aient soutenu que cela aiderait Kelly. Schmidt s’oppose à la plupart des avortements, affirmant qu’il soutiendrait des exceptions pour préserver la vie d’une femme, en cas de viol et d’inceste et lorsqu’un fœtus présente une condition médicale si débilitante qu’il ne survivrait pas après la naissance.

Mais le problème s’est posé lorsqu’on a demandé aux candidats s’ils soutiendraient le maintien de six des sept juges de la Cour suprême du Kansas, qui feront face à des votes en novembre pour savoir s’ils resteraient sur le banc. L’amendement anti-avortement proposé était une réponse à la décision du tribunal de 2019 déclarant l’accès à l’avortement un droit « fondamental » en vertu de la constitution de l’État.

Deux des six juges sur le bulletin de vote étaient dans la majorité 6-1 dans cette décision de 2019, et trois autres sont des personnes nommées par Kelly qui ont remplacé d’autres. Le dernier juge sur le bulletin de vote est Caleb Stegall, le dissident dans l’affaire, nommé par le gouverneur conservateur du GOP Sam Brownback.

Kelly a déclaré qu’elle voterait pour conserver les juges, tandis que Schmidt a déclaré qu’il voterait pour “en conserver certains et ne pas en conserver d’autres”. Il n’a pas dit quels juges il s’opposerait au maintien pendant le débat et a refusé de répondre aux questions par la suite.

