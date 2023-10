Le candidat du GOP abandonne et soutient Nikki Haley à la présidence

L’ancien représentant du Texas Will Hurd a suspendu sa campagne présidentielle lundi soir et a apporté son soutien à l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley pour 2024, selon un communiqué de presse.

Hurd est entré dans le champ très fréquenté des primaires du GOP fin juin et a fait campagne en grande partie sur la crise frontalière, l’inflation et les conflits à l’étranger, tout en critiquant fréquemment l’ancien président républicain Donald Trump. En annonçant la fin de sa candidature, Hurd a déclaré qu’il pensait que Haley était la meilleure candidate pour unifier le pays et résoudre les problèmes de sécurité nationale, selon le communiqué de presse. (EN RELATION : Will Hurd hué lors d’un événement du GOP à cause des commentaires sur l’acte d’accusation de Trump)

« Lorsque je suis entré pour la première fois dans le champ des primaires présidentielles républicaines en juin, je savais que j’étais un candidat cheval noir avec un chemin vers la victoire qui comporterait de nombreux obstacles. Mais alors que je voyageais à travers le pays, j’ai rencontré tellement d’Américains qui croyaient au message d’unité et de bon sens de ma campagne », a déclaré Hurd dans un communiqué. « Malheureusement, il est devenu clair pour moi et mon équipe que le moment était venu de suspendre notre campagne. Même si j’apprécie tout le temps et l’énergie que nos partisans ont consacrés, il est important de reconnaître les réalités du paysage politique et la nécessité de consolider notre parti autour d’une seule personne pour vaincre à la fois Donald Trump et le président Biden.

L’Amérique est à la croisée des chemins et il est temps de s’unir et de faire de Joe Biden un président pour un seul mandat. Merci @WillHurd pour votre soutien et votre confiance. Nous avons un pays à sauver ! https://t.co/lLDg0NegMd – Nikki Haley (@NikkiHaley) 9 octobre 2023

« Notre nation mérite un leader capable de nous unir et de relever les défis complexes auxquels nous sommes confrontés, notamment en ce qui concerne notre sécurité nationale. Je crois que l’ambassadrice Nikki Haley est la meilleure personne dans cette course pour y parvenir », a déclaré Hurd. « L’ambassadrice Haley a montré sa volonté d’articuler une vision du pays différente de celle de Donald Trump et possède une compréhension inégalée des complexités de notre politique étrangère. Je soutiens de tout cœur l’ambassadrice Haley et j’ai hâte de la soutenir pour le reste de cette course.

La suspension de la campagne intervient après que Hurd ne se soit qualifié pour aucun des débats présidentiels du Comité national républicain. L’ancien membre du Congrès a déclaré qu’il répondait aux critères de donateur du RNC, mais qu’il n’avait pas atteint le seuil des sondages.

Hurd est devenu le deuxième candidat républicain à la primaire de 2024 à retirer sa candidature, après le maire de Miami, Francis Suarez, qui a quitté le terrain après ne pas avoir participé à la première étape du débat fin août.

