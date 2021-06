Le candidat du conseil municipal de Manhattan, Zack Weiner, a été filmé avec des pinces à tétons dans une vidéo de séance de bondage S&M divulguée

Un CANDIDAT au conseil municipal de New York a été vu bâillonné et portant des pinces à tétons tout en profitant d’une séance de bondage sadomasochiste dans une vidéo divulguée sur Twitter.

Zack Weiner, un scénariste de 26 ans qui se présente au conseil municipal de Manhattan, est vu dans les images se soumettant à divers actes punitifs par une dominatrice vêtue de cuir.

Zack Weiner, qui se présente pour le 6e arrondissement de l’Upper West Side, a avoué être l’homme représenté Crédit : Twitter

Weiner est le fils d’Eric Weiner, co-créateur de la populaire émission télévisée pour enfants « Dora l’exploratrice » Crédit : Facebook

La vidéo a été capturée dans le studio Parthénon de Midtown, célèbre pour ses donjons BDSM haut de gamme, il y a environ 18 mois.

Pendant la vidéo, on voit la dominatrice verser de la cire sur un Weiner bâillonné et attacher des pinces à linge à ses mamelons.

Il a d’abord été publié sur les réseaux sociaux, mais un compte anonyme et temporairement suspendu, qui écrivait: « Mon magnifique ami domme a joué avec le candidat au conseil municipal de l’Upper West Side Zack Weiner et je suis le seul à avoir les images. »

Weiner a rapidement avoué être l’homme représenté dans la vidéo et a publié une déclaration sur sa page Twitter samedi.

Il a également insisté sur le fait qu’il n’avait pas honte de ses exploits pervers, affirmant être un « fier BDSMer ».

« Je ne voulais pas que quelqu’un voie ça, mais voilà. Je n’ai pas honte de la vidéo privée qui circule de moi sur Twitter. C’était une activité récréative que je faisais avec mon ami de l’époque, pour le plaisir », a-t-il déclaré. mentionné.

Weiner a poursuivi que « comme beaucoup de jeunes », il a grandi à une époque où « certains de nos moments les plus intimes ont été documentés en ligne ».

« Je suis un fier BDSMer. J’aime l’activité BDSM », a-t-il ajouté.

Weiner a dit qu’il était un « fier BDSMer » Crédit : Facebook

Weiner a refusé de nommer l’ancienne petite amie photographiée à ses côtés dans les images.

Il a également déclaré qu’il ne savait pas qui était derrière la fuite des images.

« C’est définitivement une violation de la confiance », a déclaré Weiner.

Le message d’origine a depuis été supprimé de Twitter, mais des captures d’écran de la vidéo ont été partagées sur la page de campagne de Weiner sur Facebook.

Le directeur de campagne Joe Gallagher a déclaré que le compte qui avait publié le clip avait été brièvement suspendu mais avait depuis été rétabli.

L’émergence de la vidéo a propulsé Weiner sous les projecteurs, s’étant retrouvé en quelque sorte une figure périphérique dans la course au 6e arrondissement de l’Upper West Side.

Weiner a publié la déclaration sur Twitter samedi Crédit : Twitter

Weiner a collecté un peu plus de 10 000 $ en contributions à la campagne depuis son entrée dans la course, dont une grande majorité provient de Weiner et Gallagher eux-mêmes.

Son site Web de campagne ne répertorie aucune approbation.

Selon la section « Meet Zack » de la page, Weiner est le co-fondateur d’une production cinématographique appelée Stag qui a produit trois films qui ont collectivement rapporté plus d’un million de dollars.

Son père, Eric Weiner, est co-créateur de la populaire émission télévisée pour enfants « Dora l’exploratrice ».

Weiner écrit sur son site Web qu’il n’est « pas un politicien de carrière ».

« Zack écrit un meilleur scénario pour le New York de demain inspiré par la vision de sa communauté », écrit-il. « C’est un script qui est ouvert aux modifications de vous, l’électeur, et seulement vous. »