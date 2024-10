Le candidat démocrate sortant et challenger du GOP tiendra le seul débat de la course au Sénat américain au Nevada

LAS VEGAS– La course au Sénat américain au Nevada attire l’attention politique jeudi lorsque le démocrate sortant Jacky Rosen et son challenger républicain Sam Brown tiennent leur seul débat en face-à-face avant le début du vote anticipé avant les élections du 5 novembre.

L’émission d’une heure organisée par KLAS-TV à Las Vegas sera diffusé en direct en anglais et en espagnol dans cet État clé du champ de bataille présidentiel, où l’avortement, l’inflation et l’immigration sont parmi les principales questions et où les électeurs ont été inondés de publicités pour les deux candidats.

L’issue de la course pourrait affecter l’équilibre des partis au Sénat, où les démocrates détiennent un contrôle limité sur les républicains.

Les fosses électorales Rosen, un sénateur pour son premier mandat considéré comme un bâtisseur de consensus politique, contre Brunun capitaine de l’armée à la retraite qui porte les cicatrices de ses blessures sur le champ de bataille et qui est approuvé par l’ancien président Donald Trump. Chacun a appelé l’autre extrême.

Brown, lors d’une rassemblement électoral vendredi dernier à Reno, a promis de sécuriser la frontière américaine ; rendre le logement plus abordable; une baisse des prix de la nourriture, du carburant et des médicaments ; mettre fin aux taxes sur les pourboires ; et éliminer les impôts sur les prestations de sécurité sociale.

Rosen affirme que son challenger est déconnecté des habitants du Nevada, où les électeurs non partisans et autres représentent près de 40 % des électeurs. un électorat de 2,4 millions à l’échelle de l’État. Le vote est républicain dans les zones rurales et démocrate dans les deux zones urbaines les plus peuplées : Las Vegas et Reno.

Les dossiers montrent que Rosen a un avantage de 3-1 en matière de collecte de fonds et de dépenses et une avance dans les sondages auprès des électeurs. Plusieurs élus républicains ont annoncé leur intention de rompre avec le Parti républicain et de voter pour Rosen, notamment les maires de Sparks, près de Reno, et d’Ely, dans l’est rural du Nevada.

Rosen a l’avantage d’être originaire de Las Vegas et de ses environs, où elle vit depuis plus de 40 ans. Elle était programmeuse informatique et présidente d’une importante synagogue de la banlieue d’Henderson avant d’être élue membre du Congrès en 2016 et a vaincu un président sortant du GOP pour passer au Sénat en 2018.

Brown a été grièvement blessé en 2008 alors qu’il servait en Afghanistan et a passé des années à récupérer avant de quitter l’armée en 2011. Il a lancé une entreprise aidant les anciens combattants à obtenir des soins médicaux et s’est présenté sans succès pour un siège au Texas en 2014 avant de déménager au Nevada en 2018. Il a perdu un Candidature primaire du GOP en 2022 pour défier la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto.

L’avortement est une question clé au Nevada, où les électeurs sont confrontés à une initiative de vote visant à inscrire dans la constitution de l’État une loi de 1990 qui légalise la procédure jusqu’à 24 semaines. Démocrates à travers le pays ont fait valoir le droit à l’avortement un message central depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé la loi de 1973 Roe c.Wade décision établissant un droit national à l’avortement.

Brown se décrit comme « pro-vie » et Rosen a déclaré que s’il était envoyé à Washington, DC, il voterait pour une interdiction nationale de l’avortement. Brown et sa femme Amy ont dit Actualités NBC plus tôt cette année, elle a avorté avant que les deux ne se rencontrent et son site Internet indique qu’en tant que sénateur, Brown ne voterait pas pour annuler la décision des habitants du Nevada.

Brown a cherché à blâmer Rosen pour les politiques économiques de l’administration Biden, qui, selon les républicains, ont conduit à une inflation élevée alors que le pays se remettait de la pandémie de coronavirus.

Rosen a publié cette semaine une nouvelle publicité vantant les efforts visant à réduire les coûts des médicaments sur ordonnance, à mettre fin aux prix abusifs des chaînes d’épiceries et à réduire les coûts de logement.

Brown s’est étroitement lié à Trump, qui contestait son mandat présidentiel étroit. perte électorale à Biden au Nevada en 2020. Le plus haut responsable électoral de l’État, un républicain, a ensuite été censuré par le GOP de l’État pour avoir certifié que le décompte des voix n’a pas été entaché de fraude généralisée.

Le vote anticipé au Nevada commence samedi.