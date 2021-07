Le candidat démocrate à la mairie de New York Eric Adams veut lutter contre la violence armée

Le candidat démocrate à la mairie de New York, Eric Adams, a déclaré à CNBC que faire face à la Hausse de la violence armée aux États-Unis signifie s’attaquer à la crise des armes de poing dans le pays.

« Nous avons ignoré la crise des armes de poing qui touche principalement les communautés noires, brunes et pauvres », a déclaré le président de l’arrondissement de Brooklyn. « Nous nous sommes attaqués aux armes d’assaut, mais nous ne nous sommes pas occupés des armes de poing. C’était une grosse erreur. Arrêtons le flux. »

Afin d’arrêter le mouvement des armes de poing, Adams a déclaré à « The News with Shepard Smith » que les forces de l’ordre doivent coopérer aux niveaux fédéral, étatique et municipal pour partager des informations et se concentrer sur les trafiquants d’armes à feu et les gangs illégaux.

Adams a suivi son propre conseil lundi et s’est réuni avec la sénatrice Kirsten Gillibrand (D-NY) pour dénoncer la violence armée au milieu de l’augmentation des fusillades à travers la ville de New York. Les législateurs ont dévoilé un projet de loi bipartite pour lutter contre le transfert illégal d’armes à travers les frontières de l’État.

Il y a eu 803 fusillades à New York cette année, et elles ont augmenté de 28,9% dans toute la ville par rapport à 2020, selon les dernières données du NYPD.

Adams a déclaré à l’hôte Shepard Smith que s’il devenait maire, le premier jour, il se concentrera sur les communautés qui ont normalisé l’anarchie et travaillera pour améliorer la qualité de vie des résidents.

« Nous allons utiliser une police de précision, nous concentrer sur ces membres de gangs et vraiment nous associer à nos procureurs de district locaux, afin que nous puissions arrêter de voir ce système de justice pénale à porte tournante, où les gens commettent des crimes avec des armes à feu et ils sont dehors le lendemain, c’est tout simplement inacceptable et cela nuit vraiment à la qualité de vie dans notre ville », a déclaré Adams.