Le candidat de Tipping Point laisse les fans “hurler” avec des images hilarantes de la soirée de visionnement de la famille

Une candidate de TIPPING Point a laissé les téléspectateurs “hurler” avec une vidéo hilarante de la soirée de visionnage de sa famille.

Les fans du jeu télévisé ITV étaient hystériques après avoir vu ce que cet ancien concurrent a fait.

La candidate de Tipping Point a fait craquer les fans de l’émission après avoir partagé une vidéo de sa soirée de visionnage[/caption]

Après être apparue dans un récent épisode de Tipping Point d’ITV, Ellie Millar a partagé des images d’une soirée de visionnage que sa famille avait prévue pour célébrer sa participation à l’émission.

S’adressant à TikTok, Ellie a écrit: “J’espère que vous avez tous écouté mes chéris, suivis d’un emoji au visage riant et d’un emoji au cœur.”

L’ancienne joueuse de jeux télévisés a posté une vidéo de la soirée de visionnage que sa mère a organisée pour elle, intitulée “Quand maman organise une soirée Tipping Point”.

Dans la vidéo, la famille et les amis d’Ellie peuvent tous être vus se rassembler autour de la télévision pour regarder l’épisode – car tout le monde à la fête portait des masques personnalisés de Ben Shepherd.

Il y avait même des cupcakes personnalisés qui disaient : « I love Tipping Point », ainsi qu'une affiche Tipping Point.

Il y avait même des cupcakes personnalisés qui disaient : « I love Tipping Point », ainsi qu’une affiche Tipping Point.

Les fans de l’émission ne pouvaient pas croire ce qu’ils voyaient, alors qu’ils “criaient” et disaient qu’ils étaient “morts de rire” dans les commentaires.

Un fan a commenté: “J’ai adoré, je criais.”

Un autre a ajouté: “C’est absolument emblématique. J’ai regardé l’épisode et tu as été fabuleux.

Un troisième a jailli : « Normalement, je ne regarde pas Tipping Point mais je l’ai regardé juste pour vous. Félicitations, vous avez été incroyable.

Un quatrième a écrit: «C’est absolument hilarant. Bravo tu l’as cassé. Je meurs ici.

La candidate est une star de TikTok avec 727 800 abonnés – tant de ses abonnés sur les réseaux sociaux l’ont reconnue dans l’épisode.

Ellie a bien performé lors du jeu télévisé et a fini par se qualifier pour le tour final et gagner 2100,00 £ avec une paire de haut-parleurs et d’écouteurs JBL.

Il y avait même des cupcakes personnalisés qui disaient “J’adore Tipping Point” dessus[/caption]