Le candidat de Sarpanch promet trois aéroports et une connexion Wi-Fi gratuite dans son village, quitte Twitter à Splits

Les élections du Panchayat sont considérées comme une marque de célébration de la démocratie de base en Inde. Bien que ces concours au niveau local puissent fournir des informations approfondies sur les problèmes de base, ils peuvent parfois aussi offrir un rire chaleureux. Ce fut le cas de l’affiche-manifeste électorale d’un des candidats en lice pour le poste de Sarpanch dans le village de Sirsadh. L’affiche de campagne du candidat Jaikaran Lathwal ne manquera pas de faire ressortir vos yeux !

La photo de l’affiche désormais virale a été partagée en ligne par l’officier IPS Arun Bothra. À première vue, l’image semble être celle d’une affiche de campagne électorale ordinaire. Cependant, un examen plus approfondi révèle qu’il s’agit de tout sauf de cela. Dans la première moitié de l’affiche, le candidat Sarpanch Jaikaran Lathwal prétend être un candidat éduqué, travailleur, déterminé et honnête. Ensuite, un slogan rimé suggère que le candidat a travaillé, travaillera et respectera chaque personne. Jusqu’ici tout va bien.

Viennent ensuite les promesses que Twitter pense que même un candidat Premier ministre ne peut pas faire ! L’affiche indique qu’après avoir gagné, Lathwal commencera à construire trois aéroports dans le village, faisant baisser les prix de l’essence à Rs 20/litre, et les bouteilles de gaz à Rs 100. Et si cela ne suffisait pas, il a également promis d’abolir la TPS.

La liste des promesses ne fait que s’allonger. Le candidat, photographié dans une chemise rose avec les mains jointes, organisera apparemment également de multiples cadeaux: wi-fi gratuit, kits de maquillage pour toutes les femmes, vélos gratuits pour chaque famille et même une bouteille d’alcool par jour pour les accros. ! Pour la connectivité (au-delà des trois aéroports, c’est-à-dire), il y aurait une ligne de métro de Sirsadh à Delhi, et des services d’hélicoptère du village à Gohana toutes les cinq minutes !

On ne sait pas si l’affiche de M. Lathwal a recueilli des électeurs. Cependant, il a réussi à recueillir des rires sur Twitter. Plusieurs personnes ont commenté avec les emojis rieurs sous le tweet original. Alors que certains se sont moqués des promesses, d’autres ont évoqué avec sarcasme leur envie de déménager dans ce village !

Le charme des promesses irréalisables semble opérer.

