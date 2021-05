Le candidat de MasterChef Australia cuisine le traditionnel ‘Macher Jhol’, impressionne les juges

Une femme basée en Australie qui a ses racines au Bangladesh prend le simple plat bengali jusqu’à l’émission de télé-réalité culinaire MasterChef Australia. Ses plats bengalis par excellence l’ont aidée à franchir les premières places du spectacle. Mère de deux enfants, Kishwar Chowdhary est une femme au foyer qui élève la cuisine authentique de Bangali au niveau mondial. Inspirée des recettes de sa mère, la femme de 38 ans épate les juges et les téléspectateurs avec ses talents culinaires.

Récemment, elle a attiré l’attention pour avoir fouetté un simple plat bengali « Macher Jhol » ou du curry de poisson dans la série et semble avoir hypnotisé les juges.Elle a donné sa propre tournure à la simple recette bengali qui est traditionnellement faite avec du poisson frit, trempé dans une sauce soupe. à base de légumes. Elle a préparé du poisson Barramundi dans un curry de tomates et l’a servi avec un haricot et Chingri Bhorta (purée de haricots et crevettes) et du riz Jeera.

Dans l’épisode précédent, elle a proposé sa version de galettes de bœuf bengali avec chutney de tomate et tamarin.

Prenant son compte Instagram, elle a écrit: « Ce plat me transporte directement au cœur de Chandichowk à Dhaka. »

Dhaka Tribune a cité Kishwar, disant: «La cuisine bengali que je porte avec moi a été transmise de génération en génération. J’ai toujours pris une petite licence créative avec. «

Dans le but de présenter la cuisine bengali aux gens du monde entier, elle dessine les saveurs de la région au premier plan grâce à ses rebondissements simples mais délectables de recettes locales. Elle a commencé son voyage dans la série avec des sardines dignes de la bave dans un bouillon de mangue verte servies avec des lentilles noires, de la betterave et de l’orange sanguine Bhorta. Elle a toujours gardé le poisson comme ingrédient principal et a servi des recettes traditionnelles avec une petite touche. En plus de cela, elle a fait de la cuisine simple et réconfortante sa force et a produit des plats tels que le barramundi avec bouillon de caille, le Chingri Bhorta (purée de crevettes), le classique Bengali Pulao Korma et l’humble Maach Bhaja (alevins de poisson) dans l’émission.

