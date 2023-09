Le candidat de l’opposition des Maldives, Muizzu, devrait remporter le second tour de l’élection présidentielle | Actualités électorales

Le président des Maldives, Ibrahim Mohamed Solih, a reconnu sa défaite lors du second tour de l’élection présidentielle après qu’un décompte officiel ait montré à son rival Mohamed Muizzu une avance impénétrable.

« Félicitations au président élu Muizzu », a écrit Solih sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, après que la Commission électorale des Maldives a montré que son adversaire avait remporté 54 pour cent des suffrages samedi.

« Merci pour le bel exemple démocratique montré par le peuple lors des élections », a-t-il ajouté. Les résultats officiels sont attendus plus tard dimanche.

Muizzu, 45 ans, est apparu comme le favori surprise lors du premier tour de scrutin le 8 septembre, remportant environ 46 pour cent des suffrages exprimés. Solih – blessé par un faible taux de participation électorale et une scission au sein de son Parti démocratique maldivien (MDP) – a remporté 39 pour cent.

Le second tour a été considéré comme ayant des implications significatives pour la politique étrangère des Maldives, en particulier pour décider de la bataille d’influence de la Chine et de l’Inde dans cet archipel stratégiquement situé.

« Le résultat d’aujourd’hui est le reflet du patriotisme de notre peuple. Un appel à tous nos voisins et partenaires bilatéraux à respecter pleinement notre indépendance et notre souveraineté », a déclaré Mohamed Shareef, un haut responsable du Parti progressiste des Maldives de Muizzu, selon l’agence de presse Associated Press.

Il a déclaré à l’agence de presse que Muizzu avait également pour mandat de relancer l’économie et de libérer de prison le chef du parti du Congrès national du peuple et ancien président Abdulla Yameen.

Yameen purge une peine de prison pour corruption et blanchiment d’argent, mais ses partisans affirment qu’il a été emprisonné pour des raisons politiques. Muizzu a été ministre du Logement pendant sept ans et est actuellement maire de la capitale Malé.

Le groupe de surveillance Transparency Maldives a déclaré qu’il y avait eu quelques incidents de « violence électorale », sans préciser davantage.

Il y avait plus de 282 000 électeurs éligibles et le taux de participation était de 78 pour cent une heure avant la fermeture des bureaux de vote.

Solih, 61 ans, assumera les fonctions de président par intérim jusqu’à l’investiture de son successeur le 17 novembre.

Angle Inde-Chine

Solih, qui a été élu président pour la première fois en 2018, luttait contre les allégations de Muizzu selon lesquelles il aurait permis à l’Inde une présence incontrôlée dans le pays. Muizzu est considéré comme pro-Chine.

Solih a insisté sur le fait que la présence militaire indienne aux Maldives avait pour seul but de construire un chantier naval dans le cadre d’un accord entre les deux gouvernements et que la souveraineté de son pays ne serait pas violée.

Muizzu a promis que s’il remportait la présidence, il retirerait les troupes indiennes des Maldives et équilibrerait les relations commerciales du pays, qui, selon lui, étaient largement en faveur de l’Inde.

Ahmed Shaheed, ancien ministre des Affaires étrangères des Maldives, a qualifié le verdict électoral de révolte publique contre l’incapacité du gouvernement à répondre aux attentes économiques et de gouvernance plutôt que d’inquiétudes concernant l’influence indienne.

« Je ne pense pas que l’Inde soit du tout présente dans l’esprit des gens », a déclaré Saheed.

Solih a subi un revers à l’approche des élections lorsque Mohamed Nasheed, un ancien président charismatique, s’est séparé de son Parti démocratique maldivien (MDP) et a présenté son propre candidat au premier tour. Il a décidé de rester neutre au second tour.

« Le départ de Nasheed a retiré la carte mère du MDP », a déclaré Shaheed.

Yameen, chef du Congrès national populaire, a intégré les Maldives à l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route » au cours de sa présidence de 2013 à 2018. L’initiative vise à construire des chemins de fer, des ports et des autoroutes pour développer le commerce – et l’influence de la Chine – à travers l’Asie, Afrique et Europe.

Néanmoins, il est peu probable que Muizzu change sa politique étrangère en accordant une place importante à l’Inde – au contraire, l’opposition aux projets chinois devrait diminuer et équilibrer les pouvoirs, a déclaré Shaheed.