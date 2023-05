Le candidat de la star du porno Big Brother est élu au conseil local en Allemagne

Une star du porno allemande et candidate à Big Brother a été élue à un conseil local du pays après avoir appris qu’elle avait une liaison avec un éminent député marié.

Annina Ucatis-Semmelhaack, 44 ans, a été élue lundi au conseil municipal d’Elmshorn, au nord-ouest de Hambourg.

Cela survient quelques mois seulement après qu’il a été révélé qu’elle avait une liaison avec le député du Parti démocrate libre (FDP) Hagen Reinhold, un père de trois enfants de 45 ans.

L’ancienne actrice adulte – qui est membre du FDP et met régulièrement à jour ses abonnés sur les réseaux sociaux avec des clichés de sa campagne et de sa rencontre avec des électeurs – est désormais élue membre du FDP. Le parti a obtenu 10,4 % des voix à Elmshorn.

‘Je suis vraiment très heureux. La dure campagne a porté ses fruits. Je ne décevrai pas mes électeurs », a-t-elle déclaré, s’adressant au journal allemand Bild.

Elle a remercié ses supporters sur Instagram : « Tout aussi motivés que ces dernières semaines, nous allons maintenant travailler avec une équipe solide @fdpelmshorn. Une fois de plus, je voudrais remercier tous mes collègues libéraux pour leurs efforts, car ce n’est qu’ensemble que nous avons obtenu ce grand résultat.

Depuis la révélation scandaleuse initiale, elle a fréquemment posté un certain nombre de photos aux côtés du député, montrant leur romance désormais publique.

Ucatis, diplômée en économie qui était auparavant mariée au magnat de l’immobilier millionnaire Theodor Semmelhaack, 65 ans, a joué dans German Big Brother lors de sa neuvième saison en 2009 et s’est déjà fait un nom dans des films tels que Big T ** A-List et Busty C * ** Adorateurs 2.

Elle a scandalisé la politique allemande en 2022 après avoir entamé une relation avec Reinhold – qui était marié et père de trois enfants – suite à un stage dans son bureau du Bundestag.

Reinhold, président de la division Est de son parti, a choqué Berlin après avoir échangé sa partenaire de 16 ans Karoline Preisler, 51 ans, contre Ucatis en coupe double G.

Sur Instagram à l’époque, Ucatis a déclaré: « C’est un grand amour et nous allons ensemble dans un avenir heureux. »

L’ex-actrice porno Annina Semmelhaack, 44 ans, et le politicien Hagen Reinhold, 45 ans, posent sur une photo non datée

L’actrice porno Annina Ucatis (R) pose pour une photo au 15e salon érotique « Venus » à Berlin le 29 septembre 2011

Pendant ce temps, son nouveau partenaire a ajouté: « Nous avons appris à nous connaître et à nous aimer au FDP. »

Après l’annonce de l’affaire, l’ex aigri de Reinhold a posté sur Twitter: « Les derniers mois ont été amers pour moi. »

Elle a déclaré: « Après des années avec Hagen Reinhold (…) et la politique dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale, il y a quelque chose de nouveau à faire. »

Un de ses amis a commenté: « C’est une blague? »

Mais Preisler a répondu : « Non, c’est de l’amour.

Elle a expliqué qu’elle retournerait à Berlin et abandonnerait la politique après avoir travaillé comme députée dans le Mecklenburg-Vorpommern, dans le nord-est de l’Allemagne.

En juin de l’année dernière, Ucatis a publié une photo avec Reinhold du couple assis pendant leur « mentorat et formation professionnelle », montrant leur lien étroit alors que le couple se regarde profondément dans les yeux.

Elle a déclaré à l’époque: «Au cours de la dernière semaine de la session du Bundestag allemand, j’ai visité le bureau de Hagen Reinhold, MdB.

« L’équipe m’a réservé un accueil très chaleureux et m’a impliqué dans le travail politique.

La star de cinéma pour adultes Annina Ucatis publie des photos et une vidéo d’elle-même en tournée à New York et au siège du NYPD sur sa page Instagram du 16 au 19 octobre 2019

‘Merci beaucoup pour votre participation et votre engagement, je me suis sentie très à l’aise avec vous !’

Ucatis dirige également sa propre agence immobilière nommée Holsteiner Grund & Boden, suite à son précédent mariage avec le magnat de l’immobilier.

Après avoir obtenu son diplôme en économie, elle a rapidement échangé des universitaires pour une carrière dans le porno en 1998, qui a duré jusqu’en 2010.

Après son mariage avec Semmelhaack en 2013, elle a travaillé pour sa société de logement et a commencé à se décrire comme une entrepreneure avant de passer en 2022 à une carrière politique.

Ucatis avait déjà fait la une des journaux en 2019 lorsque le département de police de New York lui avait permis de faire une visite privée de son siège social sans aucune explication apparente.

La star classée X a partagé des photos et des vidéos du Real Time Crime Center parmi d’autres zones sensibles du One Police Plaza du NYPD et du Security Coordination Center au 55 Broadway.

Dans la série de messages, l’actrice de 40 ans pose devant une variété d’attirail du NYPD. Un homme en uniforme apparaît sur plusieurs photos.

Ucatis a posé devant un mémorial pour les policiers tombés avant de tirer devant d’autres parties du hall de la place.