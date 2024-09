Le candidat de « Jeopardy ! » Father Steve est surnommé « prêtre sexy » par des fans en manque de respect

L’épisode de « Jeopardy ! » d’hier soir a séduit les téléspectateurs qui avaient soif de plus que de simples connaissances.

Un candidat nommé Père Steve Jakubowski a fait sa première apparition dans l’émission lors de l’épisode du 19 septembre, et le prêtre catholique s’est rapidement fait un certain nombre de fans.

« Il y a un prêtre sexy dans Jeopardy, envoyez de l’aide », a écrit une personne sur X.

« Jeopardy ! » : les participants interpellés par un humoriste célèbre après avoir échoué à l’identifier pendant le concours CLUE

« Un prêtre en chaleur est en danger ce soir, une petite victoire dont j’avais besoin », peut-on lire dans un autre commentaire.

Un téléspectateur a plaisanté : « Ce candidat de Jeopardy est un PRÊTRE ? Je suis sur le point de me convertir. »

Un autre a déploré : « Il y a un prêtre catholique extrêmement attirant dans Jeopardy, et ce n’est tout simplement pas juste. »

Les commentaires ont continué à affluer pendant l’épisode, et après sa diffusion, plusieurs personnes qualifiant Jakubowski de « prêtre sexy ».

Dans une déclaration à Fox News Digital, Jakubowski a déclaré qu’être dans « Jeopardy ! » était « une expérience formidable ».

« Ken, tous les producteurs et l’équipe ont été très gentils avec moi en m’offrant la nouveauté d’avoir un prêtre catholique dans l’émission », a-t-il expliqué. « J’espère que cela a donné une impression positive de ma communauté et de l’Église. L’émission est diffusée à 15h30 là où je vis à Austin, et nous avons donc organisé une soirée de visionnage dans notre école paroissiale avec nos élèves et leurs parents – c’était très amusant de partager cela avec notre paroisse. »

Jakubowski a concouru contre une enseignante nommée Jen Feldman et le champion de retour Chris Lindsay.

Tous les participants ont bien joué et Jakubowski a remporté la troisième place du Jeopardy Final avec 5 400 $. La catégorie était « Films de New York » et l’indice était le suivant : « Frank Sinatra s’est énervé parce qu’une photo de lui a pris feu dans une pizzeria de Brooklyn dans ce film. »

« Il y a un prêtre catholique extrêmement séduisant dans Jeopardy, et ce n’est tout simplement pas juste. » — Fan de « Jeopardy ! »

Il a deviné « Le Parrain 2 » et a misé 5 301 $. La réponse était incorrecte, ce qui a ramené ses gains finaux à 99 $.

« Mais comme vous le savez, les derniers seront les premiers, donc tout va bien », a fait remarquer l’animateur Ken Jennings, faisant référence à un verset de la Bible.

Lindsay avait la bonne réponse à l’indice « Faites ce qu’il faut », et son pari l’a amené à 10 801 $, mais Feldman, qui avait également la bonne réponse, a misé plus d’argent, lui laissant avec 13 800 $ et faisant d’elle la nouvelle championne.

En plus de l’apparence de Jakubowski, les téléspectateurs ont noté autre chose à propos de son apparence : Jennings l’appelait « Père Steve ».

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS D’ACTUALITÉS SUR LE DIVERTISSEMENT

En règle générale, Jennings, et Alex Trebek avant lui, faisaient toujours référence à un candidat par son prénom uniquement. Un fan a demandé sur la page Reddit de « Jeopardy ! » s’il était « mal de désapprouver le fait que les candidats soient désignés par leur titre honorifique ».

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DIVERTISSEMENT

« En tant que candidat, on vous demande quel nom vous souhaitez porter dans l’émission », a répondu une personne. « J’imagine que bon nombre de personnes présentes dans l’émission sont titulaires d’un doctorat ou d’un doctorat, donc ce serait déroutant si tous les titres honorifiques étaient utilisés, à mon avis. »

Un autre a fait remarquer : « Je suis titulaire d’un doctorat, mais je ne voudrais jamais qu’on me réfère au Dr. parce que mon travail n’est pas mon identité. Être prêtre catholique, c’est en quelque sorte l’identité de quelqu’un. Ce n’est pas seulement un travail ou un diplôme d’études. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un téléspectateur a suggéré que l’utilisation constante du surnom de « Père Steve » était due à Jennings en particulier, théorisant : « J’avais un peu l’impression que Ken était obsédé. Il semblait juste qu’il avait fait beaucoup de petits commentaires à ce sujet pendant tout l’épisode. »