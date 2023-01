Le candidat de Dancing On Ice a un lien secret avec le juge Oti Mabuse et dit qu’ils sont des “amis féroces”

La star de DANCING On Ice, Carley Stenson, a révélé en exclusivité qu’elle était amie avec le juge Oti Mabuse hors écran.

Carley, 40 ans, qui est devenue connue pour la première fois en 2000 lorsqu’elle a joué Steph Cunningham dans Hollyoaks, suit maintenant les traces de son mari Danny Mac.

Getty

Carley Stenson au photocall de Dancing On Ice[/caption]

Eh bien, la version glacée de toute façon puisque Danny est apparu sur Strictly Come Dancing en 2016.

Et c’est à cause de ce lien que Carley, qui est maman d’un enfant, est “une amie féroce” avec le juge de Dancing On Ice, Oti.

S’adressant exclusivement à The Sun, Carley a expliqué: “En y réfléchissant, cela me donne vraiment un peu [pretends to be sick].”

Elle a ajouté: “Je suis vraiment nerveuse et excitée par ce qu’Oti va dire. Parce qu’évidemment elle a dansé avec Danny. Elle est féroce. “

Carley a joué pour la première fois ce week-end sur les traces des artistes de la première semaine, dont Joey Essex, Patsy Palmer et l’ancienne chanteuse Michelle Heaton.

Elle a ensuite poursuivi: “C’est une amie féroce mais elle a déjà dit ‘Je ne vais pas retenir Carls juste parce que nous sommes amis’. Je suis comme, ‘non non’. “

Carley a ajouté: “Oti est incroyable, donc je veux un Oti complet. Je suis prêt, eh bien non je ne suis pas prêt pour elle !

En octobre de l’année dernière, l’actrice n’a pas perdu de temps à s’entraîner pour le spectacle, mais elle a choqué les fans lorsqu’elle est tombée.

Patinant en arrière, Carley a trébuché avant de retrouver son équilibre.

Contrairement à son mari qui est arrivé deuxième sur Strictly avec son partenaire de danse Oti, Carley, semble-t-il, aimerait être couronnée gagnante.

En parlant de s’inscrire au spectacle, elle a déclaré: “Je suis tellement excitée d’apprendre à danser… sur glace.”

Elle a ajouté: “Je suis terrifiée mais j’ai hâte – je veux juste profiter au maximum de toute cette expérience.”

Mais Danny a affirmé qu’il était heureux de ne pas avoir levé le trophée The Glitterball “pour le bien de sa carrière”.

Il a dit franchement: “Je pense en fait que c’était probablement mieux pour ma carrière que je ne gagne pas.”

Il a ensuite ajouté: “Je veux dire, Ore [Oduba] ne pourra jamais s’éloigner du truc du Strictly winner, même si c’est lui qui l’a fait.

Rex

Rex