Le candidat de Biden, Ketanji Brown Jackson, fait face à une petite opposition du GOP

WASHINGTON – Lorsque le président Joe Biden a déclaré fin mars qu’il nommerait le juge Ketanji Brown Jackson à une cour d’appel fédérale, certains se sont préparés à un combat de confirmation intense.

Après tout, Jackson est l’un des principaux candidats pour être le premier candidat de Biden à la Cour suprême.

Mais l’opposition coordonnée à Jackson – un juge fédéral placé sur le banc par le président Barack Obama en 2013 – ne s’est pas encore matérialisée. Son audience de confirmation au Sénat a produit peu de feux d’artifice. Et les petites armées de groupes extérieurs organisés pour faire la guerre contre les candidats à la magistrature d’un président ont pour la plupart tenu leur feu.

Une confirmation sans drame à la Cour d’appel des États-Unis pour le DC Circuit, la cour d’appel la plus en vue, pourrait faciliter le cheminement futur de Jackson vers la Cour suprême, ont déclaré des experts. Cela pourrait signaler moins de confrontation pour les autres candidats judiciaires de Biden – pour le moment.

« Elle ne serait pas mon choix, parce que je ne suis pas d’accord avec sa philosophie judiciaire, mais je ne pense pas que les républicains vont grimper sur une vitre en essayant de l’arrêter », a déclaré Mike Davis, président du projet Article III. un groupe qui élabore des stratégies avec les législateurs républicains sur les confirmations judiciaires.

Les démocrates, a déclaré Davis, ont commis une « énorme erreur » en s’opposant à tant de candidats du président Donald Trump. La tactique a peut-être « semblé cathartique pour eux », a déclaré Davis, mais elle a frotté les républicains centristes dans le mauvais sens, unissant le GOP autour des choix de Trump. Les républicains, a déclaré Davis, sont impatients d’éviter de tomber dans le même piège sous Biden.

« Cela pourrait l’aider face à des candidats potentiels qui ont été sur le banc et qui n’ont pas passé par une audience de confirmation depuis un certain temps. Mais je ne pense pas non plus que les républicains ont joué autant dur avec les nominés », a déclaré Saikrishna Prakash, professeur à la faculté de droit de l’Université de Virginie.

«Je ne sais pas s’ils ont l’estomac pour un combat de type Bork, Thomas ou Kavanaugh», a-t-il dit, faisant référence à certaines des batailles les plus vives de la Cour suprême de l’histoire moderne.

Trump a eu une influence démesurée sur le système judiciaire fédéral, nommant 54 juges de la cour d’appel fédérale – presque le même nombre qu’Obama en deux fois moins de temps. Il en a placé trois à la Cour suprême de neuf membres, donnant aux conservateurs un avantage apparent de 6-3 pour la première fois depuis l’administration du président Franklin D. Roosevelt.

Biden est sous pression pour inverser certains de ces gains. Il a nommé 20 juges, dont trois à des cours d’appel.

Jackson, une diplômée en droit de Harvard qui a figuré sur la liste restreinte d’Obama à la Cour suprême en 2016, entrerait dans l’histoire en tant que première femme noire à siéger à la Cour suprême, si elle était choisie et confirmée. Biden a promis de nommer une femme de couleur à la Haute Cour, s’il en a l’occasion, et les groupes libéraux espèrent que le juge adjoint Stephen Breyer, 82 ans, donnera au nouveau président cette opportunité en prenant sa retraite cette année.

Breyer n’a pas signalé ses plans.

Jackson, un ancien greffier de Breyer, est sur le point d’être confirmé devant la cour d’appel de Washington – souvent un tremplin vers la Cour suprême. Parce que les démocrates ont tué l’obstruction au Sénat pour les candidats des tribunaux inférieurs en 2013, les choix de Biden n’auront besoin que d’une majorité simple pour confirmation. Jackson, 50 ans, a suscité peu d’opposition de la part des républicains ou des démocrates centristes.

Daniel Goldberg Franchement, il n’y a absolument aucune raison de voter contre elle. Elle devrait être confirmée 100 à rien.

« C’est un testament à qui le président Biden a nommé … que les républicains n’ont pas pu mettre le doigt sur elle lors de l’audience », a déclaré Daniel Goldberg, directeur juridique du groupe de gauche Alliance For Justice. « Franchement, il n’y a absolument aucune raison de voter contre elle. Elle devrait être confirmée à 100 ou rien. »

Le bilan des juges qui avaient déjà été confirmés pour un autre poste au Sénat est mitigé. Le juge associé Neil Gorsuch a été approuvé par un vote unanime pour la Cour d’appel des États-Unis basée à Denver pour le 10e circuit en 2006, mais a obtenu la confirmation de la Cour suprême sur un vote 54-45 plus d’une décennie plus tard. Les républicains détenaient la majorité pour ces deux votes.

La juge associée Elena Kagan, le choix d’Obama pour le solliciteur général, a été confirmée 61-31 pour ce poste en 2009. Quand Obama l’a nommée à la Cour suprême un an plus tard, le Sénat l’a confirmée avec un vote similaire de 63-37. Les démocrates contrôlaient le Sénat pour ces votes.

Dans le cas de Jackson, le fait qu’un vote influence un autre peut être en partie lié au timing.

« Les sénateurs comprennent déjà qu’elle est une candidate très probable pour une place à la Cour suprême, donc j’ai l’impression qu’ils ont approché son audience de confirmation de la cour de circuit avec cela à l’esprit », a déclaré Rebecca Gill, politologue à l’Université du Nevada, Las Vegas. « Étant donné que les sénateurs républicains n’ont pas émis de critiques réelles, je pense qu’il est hautement improbable que quoi que ce soit change sur ce front en si peu de temps. »

Lors de l’audience de confirmation de Jackson le mois dernier, le sénateur John Cornyn, R-Texas, a demandé si la race joue un rôle dans sa jurisprudence (elle a dit que non) et si elle était d’accord avec les groupes qui souhaitent élargir la taille de la Cour suprême à émousser l’impact des candidats de Trump (elle a dit qu’il n’était pas approprié pour un juge de commenter).

Bien que les questions aient été vives, les réponses de Jackson n’ont pas fourni beaucoup de munitions aux critiques, et Cornyn lui a souhaité bonne chance avant de passer à autre chose.

Le sénateur Thom Tillis, RN.C., a interrogé Jackson sur son soutien du groupe de gauche Demand Justice, qui prône la diversité sur le banc fédéral. Les questions de Tillis semblaient être autant un coup contre les démocrates qui ont soulevé des questions similaires sur des groupes conservateurs tels que la Federalist Society qu’ils étaient un tir direct sur Jackson.

Juge Ketanji Brown Jackson J’ai un devoir d’indépendance. Je sais très bien quelles sont mes obligations, quelles sont mes fonctions, ne pas gouverner avec un avantage partisan à l’esprit.

« Vous pouvez comprendre après quatre ans d’entendre comment la Federalist Society et d’autres organisations étaient un groupe d’argent noir avec des intentions malignes, un groupe qui vous soutient beaucoup, pourquoi nous en tirerions la même conclusion », a-t-il déclaré.

Jackson a offert une réponse sur message.

«J’ai un devoir d’indépendance», a-t-elle déclaré. « Je sais très bien quelles sont mes obligations, quelles sont mes fonctions, ne pas gouverner avec un avantage partisan à l’esprit. »

Le comité est passé à d’autres sujets.

Le juge Ketanji Brown Jackson, candidat au circuit de DC, accueille le sénateur Chuck Grassley, R-Iowa, avant son audience de confirmation du Comité judiciaire du Sénat le 28 avril à Washington. Photo de la piscine par Tom Williams

«J’ai été très surpris de la facilité avec laquelle les sénateurs sont allés», a déclaré Josh Blackman, professeur de droit au South Texas College of Law Houston et blogueur juridique conservateur. « Il est possible que les républicains aient décidé qu’elle serait confirmée quoi qu’il arrive et qu’ils garderaient leur poudre sèche pour une future confirmation SCOTUS & mldr; quand le GOP aura une majorité au Sénat. »

Ni Cornyn, Tillis ni le sénateur Chuck Grassley, R-Iowa, le principal républicain du comité, n’ont répondu aux questions sur Jackson.

Des groupes conservateurs tels que le Judicial Crisis Network ont ​​fait part de leurs préoccupations au sujet de plusieurs inversions très médiatisées des opinions de Jackson, y compris certaines impliquant l’administration Trump. La présidente du groupe, Carrie Severino, a déclaré à USA TODAY que Jackson avait un « dossier troublant de renversements » par les cours d’appel « pour des décisions qui allaient au-delà de son autorité judiciaire pour annuler les actions de l’administration Trump ».

Josh Blackman J’ai été très surpris de la facilité avec laquelle les sénateurs sont allés.

Le plus significatif était peut-être une opinion en 2019 dans laquelle Jackson a rejeté un effort de l’administration Trump pour accélérer les expulsions. Cette opinion a été infirmée en appel et l’affaire sous-jacente a été suspendue après que Biden a signé un ordre de révision de nombreuses politiques d’immigration de Trump.

Les annulations se sont à peine produites à son audition, et Alliance for Justice a constaté que Jackson avait été annulé moins d’une douzaine de fois sur près de 600 opinions.

« Elle a eu quelques opinions inversées et dans certains grands cas, mais les opinions des juges intelligents sont parfois inversées parce que d’autres panélistes ont simplement une vision différente de la loi », a déclaré John Malcolm, vice-président de l’Institut pour le gouvernement constitutionnel de la Fondation conservatrice du patrimoine. « Ce n’est pas comme si elle avait émis une opinion incendiaire ou risible ou complètement hors du champ gauche. »

Lorsque Trump a nommé Amy Coney Barrett à la Cour d’appel américaine du 7e circuit, basée à Chicago, en 2017, le professeur de droit de Notre-Dame a été confronté à des questions difficiles de la part des démocrates. La sénatrice californienne Dianne Feinstein, alors la plus haute démocrate du Comité judiciaire, a attiré l’attention pour avoir fait pression sur Barrett sur son point de vue sur l’avortement, affirmant que «le dogme vit bruyamment en vous».

Le sénateur John Cornyn, R-Texas, a souhaité bonne chance à Ketanji Brown Jackson lors de son audition de confirmation devant le Comité judiciaire du Sénat le 28 avril. Photo de la piscine par Tom Williams

L’échange a fait de Barrett une star instantanée à droite, galvanisant le soutien et incitant peut-être Trump à la nommer trois ans plus tard à la Cour suprême, où elle siège. Les républicains du Sénat, ont déclaré plusieurs observateurs, ont gardé à l’esprit la leçon de cet échange lorsqu’ils traitent avec les candidats de Biden.

« Parfois, si vous poursuivez quelqu’un trop dur pour une position inférieure sur le court, cela peut vous rendre la vie difficile si [they] être nommé finalement à la Cour suprême « , a déclaré Malcolm. D’un autre côté, a-t-il déclaré, soutenir un candidat à la cour d’appel, puis s’opposer à la même personne des mois plus tard pour la Cour suprême peut exiger » un peu de gymnastique verbale et mentale . «

Davis, un ancien assistant de Grassley, a rejeté l’idée qu’un vote pour Jackson verrouille désormais tout républicain dans un vote pour Jackson à l’avenir.

« Ce n’est pas parce qu’elle est qualifiée pour le circuit DC », a-t-il dit, « qu’elle ne la rend pas automatiquement qualifiée pour la Cour suprême. »