Le candidat de Biden AG, Merrick Garland, promet d’utiliser ses compétences en matière de lutte contre le terrorisme pour poursuivre les émeutiers du Capitole, avant l’audience de confirmation

Merrick Garland, le candidat au procureur général de Joe Biden, veut poursuivre agressivement la foule pro-Trump qui a pris d’assaut le Capitole, et les médias amplifient sa description de la foule de MAGA comme des extrémistes de la «suprématie blanche».

L’audience de Garland débutera lundi et, selon la déclaration d’ouverture qu’il prévoit de faire au Sénat, Garland aidera volontiers le président Biden à sévir «Terrorisme intérieur» et « suprémacie blanche. »

«De 1995 à 1997, j’ai supervisé la poursuite des auteurs du bombardement de l’édifice fédéral d’Oklahoma City, qui cherchaient à déclencher une révolution qui renverserait le gouvernement fédéral», la déclaration lit. «Si cela est confirmé, je superviserai la poursuite des suprémacistes blancs et d’autres personnes qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier – une attaque odieuse qui visait à perturber une pierre angulaire de notre démocratie.»

Garland a certainement beaucoup d’expérience dans la poursuite de l’extrémisme domestique. Après avoir rejoint le ministère de la Justice en tant que sous-procureur général adjoint de sa division criminelle, il a supervisé les poursuites non seulement contre les bombardiers d’Oklahoma City, Timothy McVeigh et Terry Nichols, mais aussi contre « Unabomber » Ted Kaczynski et le bombardier de pipe des Jeux Olympiques d’Atlanta Eric Rudolph.

Son expérience dans la poursuite du terrorisme plaira probablement aux démocrates et aux experts qui ont qualifié le mouvement MAGA de fléau de la politique nationale, ses adhérents. «Extrémistes» qui a besoin d’être « Déprogrammé », et l’émeute de Capitol Hill dirigée par Donald Trump « insurrection, » pire, certains a dit, que les attentats du 11 septembre.

Cependant, la comparaison entre l’émeute du Capitole et l’attentat à la bombe d’Oklahoma City semble exagérée. Lorsque les partisans de Trump ont pris d’assaut le Capitole, ils ont causé des dommages matériels mineurs et ont brièvement interrompu la certification de la victoire électorale de Joe Biden. Sur les six personnes décédées dans le cadre de l’émeute, une seule – un partisan de Trump abattu par un officier de la police du Capitole – s’est avérée de manière concluante avoir été tuée à la suite de la mêlée.

McVeigh, en revanche, a fait exploser un camion rempli d’explosifs artisanaux à l’extérieur du bâtiment fédéral Alfred P. Murrah et a tué au moins 168 personnes, dont une vingtaine d’enfants. Plus de 680 autres ont été blessés et 324 bâtiments voisins endommagés dans l’explosion.

Malgré la différence dans les deux cas, les médias grand public se sont précipités sur des articles décrivant comment l’expérience de Garland à Oklahoma City fait de lui le candidat idéal pour se battre. «Les suprémacistes blancs et les types anti-gouvernementaux conspirateurs», pour citer le Washington Post vendredi.

Merrick Garland est consciencieusement pompé par les médias comme la personne idéale pour combattre le courant "extrémisme domestique" menaces compte tenu de son implication dans les suites de l’attentat à la bombe d’Oklahoma City (largement considéré comme un désastre des libertés civiles, préfigurant le Patriot Act) pic.twitter.com/IJeGGTiOPK – Michael Tracey (@mtracey) 21 février 2021

Le poste n’était pas le seul point de vente pro-établissement comparant les deux cas. Le New York Times a cité l’un des anciens patrons de Garland au ministère de la Justice comme disant « Les milices et les terroristes de droite que nous avons rencontrés dans les années 90 étaient une préfiguration des groupes que vous avez vus prendre d’assaut le Capitole », tandis que le Los Angeles Times a décrit son expérience de la découverte du site de la bombe dans l’Oklahoma et de la poursuite des bombardiers endurcis McVeigh et Nicholls « selon les règles » comme une pratique pour poursuivre le « Les extrémistes qui ont pris d’assaut le Capitole américain. »

Un certain nombre de membres de la milice, dont neuf «Oath Keepers», font partie des plus de 250 participants à l’émeute inculpés jusqu’à présent. Alors que l’émeute a été fréquemment décrite comme un «Suprémaciste blanc» attaque, il y a peu de preuves à l’appui. Un participant portait un sweat à capuche «Camp Auschwitz», tandis qu’un autre brandissait un drapeau confédéré, et un participant solitaire se décrivait comme un suprémaciste blanc.

Cependant, les émeutiers constituaient une foule plus diversifiée qu’on ne l’imagine et comprenaient un membre du gang de rue Latin Kings, un rabbin messianique et un nageur médaillé d’or olympique à deux reprises, selon une analyse de NPR.

