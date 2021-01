Nations Unies – Linda Thomas-Greenfield, Le choix du président Joe Biden pour servir d’ambassadeur américain auprès des Nations Unies, dira mercredi à la commission des relations extérieures du Sénat « qu’une diplomatie efficace signifie plus que se serrer la main et organiser des séances de photos ». Dans le témoignage préparé par Thomas-Greenfield lors de son audience de confirmation, publié à l’avance à CBS News, elle promet de travailler en étroite collaboration non seulement avec les partenaires étrangers américains, mais de « développer un partenariat solide » avec les législateurs de Washington pour pousser un programme unifié.

Le président élu Joe Biden écoute comme son candidat à l’ambassadeur américain aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, prend la parole à Wilmington, Delaware, le 24 novembre 2020. / Crédit: Carolyn Kaster / AP

Les États-Unis prendront en charge la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies dans 15 pays pour le mois de mars, permettant au président Biden et à son nouveau secrétaire d’État et l’ambassadeur de l’ONU à poursuivre les objectifs des États-Unis en définissant l’ordre du jour des puissances mondiales au Conseil. Ils profiteront en partie de cette opportunité pour essayer de renverser l’approche antagoniste de l’administration Trump à l’égard des affaires mondiales.

« Si Linda Thomas-Greenfield est confirmée, elle peut s’attendre à un très accueil chaleureux d’autres ambassadeurs aux Nations Unies « , a déclaré à CBS News Richard Gowan, directeur à l’ONU de l’International Crisis Group. » Les alliés des États-Unis à l’ONU veulent vraiment commencer à travailler de manière constructive avec les États-Unis sur changement climatique et COVID-19 après les tensions de l’ère Trump. «

Priorités américaines

Dans son témoignage devant le comité sénatorial, Thomas-Greenfield expose trois domaines d’importance:

« Premièrement: notre leadership doit être ancré dans nos valeurs fondamentales: le soutien à la démocratie, le respect des droits de l’homme universels et la promotion de la paix et de la sécurité. Deuxièmement: nous devons avoir le courage d’insister sur des réformes qui rendent l’ONU efficace et efficiente Enfin, en tant qu’ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, je chercherais à développer un partenariat solide avec ce comité, avec lequel j’ai eu le grand plaisir de travailler souvent tout au long de ma carrière au service extérieur. «

Elle distingue également Chine, soulignant que si les États-Unis choisissent de se retirer de la table des négociations internationales sur un éventail de questions, d’autres nations, avec des points de vue très différents, pourraient combler le vide.

« Nous savons que la Chine travaille à travers le système des Nations Unies pour conduire un programme autoritaire qui s’oppose aux valeurs fondatrices de l’institution – les valeurs américaines. Leur succès dépend de notre retrait continu. Cela ne se produira pas sous ma surveillance », Thomas-Greenfield dit dans ses remarques préparées.

L’agenda et les défis

S’il est confirmé, l’agenda de Thomas-Greenfield au siège de l’ONU sera complet.

Président Biden’s décision de rejoindre la Accord de Paris sur le climat et l’Organisation mondiale de la santé de l’ONU, et son intérêt à négocier un retour à l’accord nucléaire iranien, tomberaient tous carrément dans son assiette, avec les préoccupations éternelles de lutter contre la faim de masse et la pauvreté dans le monde, qui ont été exacerbées par la pandémie COVID-19.

Elle jouerait également un rôle dans la prolongation officielle du traité «New START» sur le contrôle des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie avant qu’il ne prenne fin le 5 février.

En Asie, M. Biden a déclaré qu’il espérait relancer les négociations nucléaires bloquées avec Corée du Nord, et son secrétaire d’État nouvellement confirmé Antony Blinken a lancé mardi l’un de ses premiers appels à la Corée du Sud pour poursuivre cet objectif.

Gowan, de l’International Crisis Group, a noté que Thomas-Greenfield «ferait face à de graves tensions avec la Russie et la Chine à l’ONU, et Pékin a gagné beaucoup d’influence à l’ONU à l’époque de Trump».

Ces deux pays détiennent des sièges permanents au Conseil de sécurité, ce qui leur donne le pouvoir de veto sur les résolutions poussées par les États-Unis, mais Thomas-Greenfield devait indiquer clairement mercredi qu’elle a l’intention de mobiliser toute la puissance de la diplomatie américaine pour travailler en faveur des États-Unis. buts.

« Lorsque l’Amérique se présente – lorsque nous sommes cohérents et persistants – lorsque nous exerçons notre influence conformément à nos valeurs, l’ONU peut être une institution indispensable pour faire progresser la paix, la sécurité et notre bien-être collectif », disait-elle. .

