Le candidat conservateur à la mairie de Londres aime tweeter faisant l’éloge d’Enoch Powell

La candidate conservatrice à la mairie de Londres, Susan Hall, a aimé un tweet faisant l’éloge d’Enoch Powell et qualifiant Sadiq Khan de « rat traître ».

Mme Hall apprécie l’image du célèbre homme politique anti-immigration, favori de l’extrême droite, qui le cite disant : « Il n’est jamais trop tard pour sauver son pays ».

Le tweet apprécié par l’espoir conservateur portait le message : « Il n’est jamais trop tard pour récupérer Londres !

Le slogan de Powell – tristement célèbre pour son discours dit des « Rivières de sang » qui condamnait l’immigration en Grande-Bretagne – a été utilisé par le Parti national britannique (BNP).

Il a également été constaté que Mme Hall avait aimé un message sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, qui décrivait M. Khan comme « notre maire à hauteur de mamelon du Londonistan ».

Autres tweets appréciés par Mme Hall, soulignés pour la première fois par Les tempsdont un suggérant que M. Khan soutiendrait la corruption lors du vote du maire de mai.

Le message affirmait que le maire travailliste « suppliait les Londoniens de procéder à un vote par correspondance dans les hameaux de Tower en mai de l’année prochaine et nous savons tous comment cela fonctionne. #fraude ».

Suite à un tweet dans lequel Mme Hall critiquait la stratégie de M. Khan pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, elle a aimé une réponse qui disait : « Bien dit Susan, ce traître travailliste RAT aime ce genre de chose. »

Sadiq Khan reste le favori pour remporter un troisième mandat (Fil PA)

Un porte-parole de la campagne Hall a déclaré : « Susan dialogue avec de nombreuses personnes sur Twitter sans approuver leurs opinions.

« Les Londoniens veulent un maire qui écoute les gens et s’occupe des questions essentielles qui leur tiennent à cœur : rendre nos rues plus sûres et remettre plus d’argent dans les poches des citoyens. En tant que maire, Susan y parviendra.

Le conseiller de droite au passé controversé est devenu le candidat surprise des conservateurs plus tôt cette année après que l’ancien ministre Paul Scully n’ait pas réussi à figurer sur la liste restreinte et que Daniel Korski se soit retiré après avoir été accusé de tâtonnements.

Elle a qualifié le carnaval de Notting Hill de « dangereux » et a déclaré que la communauté noire avait un « problème de criminalité ».

Les opposants ont souligné son soutien au mini-budget malheureux de Liz Truss, ainsi que sa comparaison entre les partisans de Donald Trump prenant d’assaut le Capitole américain et les Remainers refusant d’accepter le Brexit.

Les chefs conservateurs ont lancé un examen interne du fonctionnement du parti à Londres après qu’elle soit devenue candidate. Le président conservateur, Greg Clarke, a déclaré que cela « se faisait avec le plein soutien de Susan Hall ».

Une enquête explosive la semaine dernière a révélé que Mme Hall est sur le point de vaincre M. Khan – si l’ailier gauche Jeremy Corbyn rejoint la course en tant qu’indépendant.

L’ancien leader travailliste – empêché de se présenter pour son parti aux prochaines élections générales – a refusé d’exclure de se présenter aux élections de mai.

M. Corbyn obtiendrait 15 pour cent des voix, selon un sondage Redfield et Wilton Strategies. Mais ce faisant, il diviserait les voix et donnerait la victoire à Mme Hall – avec 30 pour cent et M. Khan avec 25 pour cent.