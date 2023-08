Le candidat conservateur à la mairie de Londres a déclaré que le carnaval de Notting Hill « dangereux » devrait être déplacé pour « protéger les innocents »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La candidate conservatrice à la mairie de Londres fait l’objet de critiques après avoir qualifié le carnaval de Notting Hill de « dangereux » et déclaré qu’il devrait être déplacé.

Susan Hall, qui affrontera à nouveau Sadiq Khan l’année prochaine, a déclaré que l’événement avait fait vivre un « enfer » aux résidents et qu’il devrait être déplacé pour la sécurité des « innocents ».

Le carnaval, célébration de la culture britannique des Caraïbes, a lieu depuis 1966 et constitue la plus grande célébration de ce type en Europe, attirant entre un et deux millions de participants.

Mme Hall a demandé à plusieurs reprises que le carnaval soit déplacé, demandant en 2020 : « Pourquoi permettons-nous ce vandalisme chaque année ? »

« J’ai assisté au carnaval de Notting Hill l’année dernière [2019] comprendre l’opération policière », avait-elle déclaré à l’époque.

«C’était incroyable. Je ne pense pas que le public réalise à quel point cela peut être dangereux. Il est étonnant que nous mettions notre police dans cette situation chaque année et le coût pour les contribuables est exorbitant. »

En 2019, elle a déclaré : « J’ai déjà dit sur Twitter que je pensais que le carnaval devrait être déplacé », ajoutant que c’était « pour la sécurité de la police, des innocents qui y participent et des pauvres habitants qui vivent dans la région ».

Le secrétaire d’État fantôme travailliste aux Affaires étrangères, David Lammy, député de Tottenham, a déclaré qu’il était « étonnant » que Mme Hall se présente comme candidate conservatrice dans la capitale tout en ayant des « opinions aussi offensantes ».

« A Londres, nous sommes fiers de notre diversité et c’est quelque chose que nous célébrons et considérons comme une force et non comme une faiblesse », a-t-il déclaré.

« Londres a été façonnée à bien des égards par la culture et le patrimoine noirs et caribéens, et il n’y a pas de plus grande célébration que le Carnaval de Notting Hill, célèbre dans le monde entier.

Le secrétaire fantôme aux Affaires étrangères, David Lammy (fil de sonorisation)

« Il est étonnant qu’une personne candidate à la mairie de Londres exprime ces opinions offensantes sur le carnaval de Notting Hill et les communautés noires de Londres. Mais ce n’est qu’un autre exemple de la façon dont le candidat conservateur est un politicien d’extrême droite qui est déconnecté, ne partage pas les valeurs de Londres et déteste la grande diversité de notre ville.

« Il est également profondément inquiétant qu’un candidat au poste de maire d’une ville aussi diversifiée que Londres se soit prononcé de manière aussi agressive contre ceux qui font campagne pour une plus grande justice raciale. Ses opinions la rendent totalement inapte à être maire.

Un porte-parole de Mme Hall a déclaré qu’elle ne présentait « aucune excuse pour avoir condamné la violence lors d’événements publics et de manifestations ».

Cela survient après que Mme Hall ait été critiquée l’année dernière pour avoir affirmé que la communauté noire avait un « problème de criminalité ».

Le carnaval de Notting Hill a été élu en 2006 « icône » nationale dans un sondage de la BBC aux côtés de Big Ben, de la tour de Blackpool et du mur d’Hadrien.

L’événement 2023 aura lieu le dimanche 27 août et devrait réunir environ deux millions de personnes. Elle n’a pas eu lieu en 2020 ni en 2021 en raison de la pandémie de Covid-19.