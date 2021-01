Dans son article de 2008 pour la Fondation Joseph Rowntree, il a déclaré qu’il y avait une méfiance croissante entre les communautés au Royaume-Uni, ce qui poussait les gens à «s’installer dans nos propres bunkers et à exclure ceux qui ont l’air et le son différents».

«Ce n’est plus la Grande-Bretagne familière dans laquelle les gens ont grandi et cela a conduit à une méfiance croissante au sein de nos villes et villages des gens qui nous entourent, car nous ne reconnaissons pas facilement leurs cultures et leurs comportements – des aliments différents aux différentes religions. «