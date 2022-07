Le candidat brésilien qui vote pour la troisième fois lance la course à la présidentielle

Les chances de Gomes de remporter les élections semblent minces, avec seulement 8% des personnes interrogées déclarant qu’elles prévoient de voter pour lui en octobre, selon le dernier sondage Datafolha réalisé en juin. Il traîne loin derrière l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva, du Parti des travailleurs, et le président d’extrême droite Jair Bolsonaro, qui représentaient respectivement 47% et 28% des votes prévus, selon le même sondage, qui avait une marge pour une erreur de plus ou moins 2 points de pourcentage.