Le candidat Biden a qualifié l’Arabie saoudite de «paria». Il doit maintenant y faire face.

WASHINGTON – En tant que candidat, le président Biden n’a laissé aucun doute sur ce qu’il pensait de la manière dont les États-Unis devraient traiter avec l’Arabie saoudite. Son plan, a-t-il dit, était de faire en sorte que les Saoudiens «en paient le prix et qu’ils deviennent en fait les paria qu’ils sont». M. Biden a été tout aussi franc à propos de la famille royale saoudienne. Il y a «très peu de valeur de rachat social dans le gouvernement actuel en Arabie saoudite», a-t-il déclaré. Maintenant, en tant que président, M. Biden doit traiter avec ce gouvernement, qu’il ait une valeur de rachat ou non. Et il doit naviguer dans une série de promesses de campagne pour interrompre les livraisons d’armes et rendre publiques les conclusions des services de renseignement américains sur le rôle de Mohammed ben Salmane, le prince héritier saoudien et chef de facto du pays, dans le meurtre du dissident et journaliste. Jamal Khashoggi. Ce processus semble susceptible de commencer cette semaine lorsque M. Biden prévoit de tenir sa première conversation avec le roi Salman malade. Et même si l’appel sera plein de plaisanteries diplomatiques, disent les responsables, le véritable objectif est de l’avertir que le rapport des services de renseignement va être déclassifié et publié. La Maison Blanche ne dirait pas grand-chose de l’ensemble des événements soigneusement séquencés, à part qu’aucune conversation entre les deux hommes n’avait encore été programmée – même si clairement une était en cours.

« L'intention du président, comme l'intention de ce gouvernement, est de recalibrer notre engagement avec l'Arabie saoudite », a déclaré mercredi Jen Psaki, l'attachée de presse de la Maison Blanche. Alors que l'administration Trump a longuement traité avec le prince héritier – qui était fréquemment en contact avec Jared Kushner, gendre et conseiller de l'ancien président Donald J.Trump – M. Biden soutient que le roi Salman est toujours le chef du pays. , et le seul avec qui il parlera directement. Depuis que le prince héritier est ministre de la Défense, on lui a dit de communiquer avec le secrétaire à la Défense Lloyd J. Austin III. Mais la question du protocole est moins importante que le changement radical dans la manière dont les Saoudiens sont traités.

Les républicains de Virginie choisiront leur candidat au poste de gouverneur lors d’une convention au volant en mai. Il y a près de trois semaines, au département d’État, M. Biden a ordonné la fin des ventes d’armes et autres soutiens aux Saoudiens pour une guerre au Yémen qu’il a qualifiée de «catastrophe humanitaire et stratégique». Les armes défensives américaines continueront de circuler, en grande partie pour se protéger contre les missiles et les drones iraniens, mais M. Biden tenait sa promesse électorale de mettre fin à la pratique de l’ère Trump de pardonner les violations des droits humains saoudiens afin de préserver les emplois dans les bras américains. industrie. Pour l’administration, aller directement après le prince Mohammed, le fils impitoyable et impitoyable du roi connu sous le nom de MBS, est un type de problème totalement différent. Le contenu de l’évaluation, principalement rédigé par la CIA, n’est pas un mystère: en novembre 2018, le New York Times a rapporté que des responsables du renseignement avaient conclu que le prince héritier avait ordonné le meurtre de M. Khashoggi, qui avait été drogué et démembré en Arabie saoudite. Consulat à Istanbul.