Le candidat barcelonais Rousaud renomme le stade “ Camp Nou Leo Messi ”

Le candidat à la présidentielle de Barcelone, Emili Rousaud, a déclaré qu’il organiserait un référendum pour renommer le stade du club “Camp Nou Leo Messi” s’il remportait les élections le 24 janvier. il a annoncé jeudi.

L’homme de 54 ans a déclaré: “Indépendamment du fait que [Messi’s] contrat expirant à la fin de cette saison, car il est à la fois l’histoire présente et vivante du football mondial et du Barca, j’ai l’intention de proposer à nos membres via un référendum que le stade soit rebaptisé “ Camp Nou Leo Messi . “

• Des milliers de personnes se rassemblent pour honorer Maradona

• Pas de fans à Utd, City; jusqu’à 2 km à Chelsea

• L’avocat de Maradona veut une enquête

• Villas-Boas: tous les clubs devraient prendre leur retraite n ° 10

• La légende argentine Maradona décède à 60 ans

Messi, 33 ans, devient joueur autonome l’été prochain et les clubs sont libres de l’approcher à partir de janvier.

La star argentine a annoncé en août son souhait de quitter le Barça, le club qu’il a rejoint en 2001, mais il a été contraint de faire demi-tour lorsque les géants catalans ont exigé sa clause de rachat de 700 millions d’euros.

Le capitaine du Barça a récemment déclaré qu’il était “fatigué de toujours être le problème avec tout ce qui se passe dans ce club”.

Utilisez cette puce:

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Messi, qui a marqué six buts et en a mis quatre de plus en 11 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, s’est reposé lors de la victoire 4-0 de mardi au Dinamo en Ligue des champions.

Rousaud, ancien vice-président de Barcelone sous Josep Maria Bartomeu, a également révélé qu’il avait l’intention de ramener Neymar au club à condition que la star brésilienne retire les poursuites qu’il a intentées contre le club.

Neymar a quitté le Barca après que le Paris Saint-Germain a activé sa clause de rachat de 222 millions d’euros en août 2017, mais a exigé du club espagnol de lui verser une prime de renouvellement pour une prolongation de contrat qu’il avait signée un an plus tôt.

Il était fortement lié à un retour au Camp Nou l’été dernier, mais le transfert ne s’est jamais concrétisé.

“Nous travaillons pour amener deux meilleurs joueurs”, a déclaré Rousaud. “Une fois qu’il aura retiré les poursuites contre Baca, nous travaillerons à ramener Neymar.”