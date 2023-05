Le candidat aux JUNO Gord Bamford fera escale à Kelowna

Attrapez votre copain de boisson, Gord Bamford arrive en ville.

La star canadienne de la musique country jouera au Kelowna Community Theatre le 13 juillet, dans le cadre de son cross-country « Canadian Dirt Tour ».

Bamford était le dernier à Kelowna en 2018, vendant le lieu.

Avec une carrière riche en histoire qui s’étend sur près de trois décennies, Bamford a été récipiendaire de 26 Canadian Country Music Awards, dont l’album de l’année, le single de l’année et l’artiste masculin de l’année. Il a également été nominé pour plusieurs prix JUNO.

« When Your Lips Are So Close » et « Dive Bar » ne sont que deux des 28 meilleurs singles qu’il a eus dans les charts canadiens.

Michael Daniels ouvrira le spectacle.

Les billets seront mis en vente le 18 mai à 10 h et peuvent être trouvés sur www.gordbamford.com.

Un arrêt sera également effectué au Sandman Centre de Kamloops le 1er juin.

