Le candidat au remplacement de Trudeau fait face à son premier véritable test

« Je travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 », a déclaré Joly aux journalistes la semaine dernière, avant les évacuations. « Il y a tellement de problèmes qui se produisent dans le monde que j’essaie de résoudre tous ces problèmes. »

Joly, qui incarne depuis deux ans les efforts diplomatiques du gouvernement libéral, est aux prises ces derniers temps avec des allégations d’assassinats internationaux et des accusations d’ingérence étrangère. Ces intrigues ont contribué à la chute libre de Trudeau, alimentant les discussions sur celui qui pourrait le remplacer. Le ministre des Affaires étrangères est considéré comme un prétendant à la direction, voire un favori.

C’est une politicienne francophone bien connectée originaire de Montréal. Une fois rétrogradée, puis propulsée à un poste élevé du Cabinet en 2021, elle fait partie d’un petit groupe de ministres qui préparent tranquillement leurs offres pour le poste de Trudeau chaque fois qu’il décide de quitter la politique. Si les sondages donnent une indication, ce moment pourrait bientôt arriver, même si ses soutiens insiste toujours sur le fait qu’il est la meilleure chance du parti.

Mais Joly n’a jamais été confronté à un défi comme celui-ci, dans une région du monde où le Canada a une empreinte diplomatique relativement faible.

« Des dirigeants émergent en période de crise grave », a déclaré Ian Lee, observateur politique canadien. « Ce sera l’occasion pour elle de démontrer le sérieux, le sérieux et la compréhension de la sensibilité en cette période horrible. Et si elle le fait bien et gère extrêmement bien les dossiers, il y aura des gens qui la remarqueront et la commenteront au Canada.

Six Canadiens font partie des milliers de morts dans la guerre qui a débuté le 7 octobre, lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël et deux sont toujours portés disparus, selon des responsables canadiens.

Joly a refusé de dire si des personnes avaient été prises en otage. Mais le Canada a envoyé une équipe d’experts pour aider le négociateur en chef chargé de la question des otages en Israël, a-t-elle déclaré la semaine dernière.

Deux avions Airbus CC-150 Polaris des Forces armées canadiennes ont entamé jeudi le processus de navette de plus de 1 000 Canadiens et double-nationaux de Tel Aviv à Athènes, en Grèce, vers des vols de correspondance vers leur pays. Mais quelque 250 personnes en Cisjordanie demandent l’aide du gouvernement canadien pour partir et environ 300 personnes sont coincées à Gaza.

Les critiques ont ridiculisé l’administration pour avoir mis près d’une semaine à commencer à déployer des vols d’évacuation.

« Le gouvernement n’a pas tiré la leçon de son échec passé à évacuer les Canadiens d’Afghanistan », a déclaré la chef adjointe du Parti conservateur Melissa Lantsman, en référence à ce que certains ont qualifié d’opération bâclée en 2021, lorsque le pays a eu du mal à évacuer les citoyens canadiens de Kaboul et a laissé de nombreux Des interprètes afghans derrière.

La dernière fois que le Canada a mobilisé des vols comme celui-ci au Soudan, plus tôt cette année, l’un des avions est tombé en panne et un autre vol a été effacé par des tirs.

Le bureau de Joly a déclaré qu’elle n’était pas immédiatement disponible pour un entretien. Mais elle a affirmé lors d’une conférence de presse la semaine dernière que le gouvernement avait été réactif tout au long de la crise et que les plans d’évacuation des zones de conflit ne pouvaient pas être créés en un claquement de doigts. Elle a noté que le Canada a été le premier des pays des Five Eyes à annoncer que son armée transporterait par avion ses citoyens hors d’Israël et qu’il a agi rapidement malgré de nombreuses demandes.

Affaires mondiales Canada, dans un communiqué, a déclaré que son personnel au siège et dans les missions dans la région « travaillait 24 heures sur 24 pour soutenir ceux qui se trouvent dans la région ».

Ce dernier recul s’ajoute à une litanie de maladresses en matière de politique étrangère. La première journée parlementaire de l’automne a commencé avec les allégations de Trudeau concernant un complot d’assassinat international lié à l’Inde. Les retombées ont bouleversé la stratégie diplomatique et commerciale du Canada pour l’Indo-Pacifique.

Cette bombe est arrivée à la suite d’un scandale retentissant après que de rares fuites de la communauté du renseignement du pays aient impliqué la Chine dans une ingérence dans la démocratie canadienne.

En plus de tout cela, elle a dû arranger les choses avec ses alliés après que le Parlement ait applaudi par erreur un membre d’une unité militaire nazie pendant la Seconde Guerre mondiale lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy à Ottawa, une erreur qui a valu par inadvertance à la Russie une victoire en relations publiques.

Pour les critiques du gouvernement, ces événements sont tous des exemples de l’incapacité de l’administration à défendre les intérêts du Canada.

Le principal adversaire politique de Trudeau, Pierre Poilievre, a décrit l’événement nazi comme le « plus grand » « embarras » diplomatique de l’histoire du Canada.

Et l’ancien premier ministre progressiste-conservateur Brian Mulroney a laissé entendre que l’influence mondiale du Canada diminuait sous le gouvernement actuel. Il a souligné que le pays avait été exclu d’une déclaration commune condamnant le Hamas par un groupe de cinq grands pays industrialisés, dont les États-Unis.

«Cela arrive assez souvent», a-t-il déclaré lors d’une récente entrevue avec CBC, le radiodiffuseur public du Canada. «Nous avons été exclus dans le [AUKUS defense] accord en Australie. Nous avons été vaincus pour un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons les Indiens en rupture complète avec nous. Les Chinois ne veulent pas nous parler.»