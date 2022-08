Le candidat au poste de gouverneur soutenu par Trump, Tudor Dixon, remporte la primaire républicaine du Michigan

Tudor Dixon, un ancien commentateur et acteur conservateur soutenu par l’ancien président Donald Trump, remportera l’élection primaire du gouverneur républicain du Michigan, projette NBC News.

Dixon affrontera au général la gouverneure sortante Gretchen Whitmer, qui s’est présentée sans opposition à la primaire démocrate.

Dans la primaire tumultueuse du gouverneur républicain, pendant ce temps, Dixon n’est apparu comme un favori qu’après que plusieurs candidats de premier plan aient été disqualifié du scrutin et un autre a été arrêté pour délit lié à l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Dixon pourrait être confronté à une bataille difficile contre Whitmer, dont la candidature pour un second mandat est soutenue par une campagne bien financée et de fortes cotes d’approbation. Malgré l’impopularité du président Joe Biden dans l’État menaçant de freiner l’enthousiasme démocrate à tous les niveaux, de récents sondages ont montré que Whitmer au dessus de l’eau. Les enquêtes menées avant la primaire ont également montré Whitmer devant Dixon dans un match hypothétique.

Mais Dixon est également soutenu par la puissante famille DeVos, qui serait connectée à des super PAC qui ont dépensé plus de 2 millions de dollars à l’appui de sa candidature. Betsy DeVos était l’ancienne secrétaire à l’éducation de Trump, mais elle a démissionné après le 6 janvier 2021, affirmant plus tard que Trump avait franchi un “ligne dans le sable.”

Dixon a pris une avance constante et croissante dans la primaire du GOP au cours du mois dernier, selon des sondages compilés par RealClearPolitics. Trump l’a approuvée moins d’une semaine avant le jour du scrutin.

Avant que Trump n’annonce son approbation, DeVos a écrit une note manuscrite à l’ancien président, l’exhortant à le soutenir Dixon, The New York Times signalé.

Dixon, comme d’autres candidats à la primaire républicaine du Michigan, avait précédemment fait écho aux fausses affirmations de Trump selon lesquelles les résultats des élections clés en 2020 auraient été truqués par une fraude généralisée. Le week-end précédant la primaire et après avoir reçu l’approbation de Trump, Dixon a offert plus ambiguë langue, disant qu’elle avait des inquiétudes quant à la façon dont la course a été poursuivie dans son état.