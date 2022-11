Le candidat au poste de gouverneur du Texas Beto O’Rourke obtient l’approbation d’Oprah Winfrey

Oprah Winfrey a soutenu Beto O’Rourke dans sa candidature au poste de gouverneur du Texas avant les élections de mardi.

O’Rourke, qui se présente contre le candidat républicain Greg Abbott, a tweeté la déclaration de soutien de Winfrey à ses millions de followers dimanche.

“Il existe des choix clairs et des candidats dynamiques qui s’efforcent de représenter les valeurs qui nous sont chères – les valeurs d’inclusion, les valeurs de compassion et de communauté que nous sommes si nombreux à partager”, a-t-elle déclaré. “Au Texas, Beto O’Rourke.”

O’Rourke a une énorme célébrité, avec Harry Styles, Willie Nelson, Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick et Mark Ruffalo.

Beto a déjà couru contre le sénateur républicain sortant Ted Cruz lors des élections de 2018. Il a finalement perdu la course.

Lors d’une mairie virtuelle le 3 novembre, Oprah a apporté son soutien au candidat au Sénat de Pennsylvanie, John Fetterman, qui se présente contre le Dr Mehmet Oz dans les campagnes de mi-mandat.

“Si je vivait en Pennsylvanie, J’aurais déjà voté pour John Fetterman pour de nombreuses raisons”, a déclaré Winfrey.

“Si j’étais en Caroline du Nord, ma sœur (Cheri) Beasley là-bas, et si j’étais en Floride, je soutiendrais Val Demings”, a-t-elle déclaré. “Si j’étais au Wisconsin, ce serait Mandela Barnes ; au Nevada, Catherine Cortez Masto ; et au Texas, Beto O’Rourke; et Raphael Warnock et l’incroyable Stacey Abrams en Géorgie.”

Winfrey a ajouté : “Il existe des choix clairs et des candidats dynamiques qui s’efforcent de représenter les valeurs qui nous sont chères. Les valeurs d’inclusion, les valeurs de compassion et de communauté que nous sommes si nombreux à partager.”

Oprah est considérée comme la personne qui a lancé la carrière du Dr Oz avec ses nombreuses apparitions dans son talk-show. Il a ensuite reçu son propre spectacle par le biais de sa société Harpo Productions en 2009.

Fetterman a qualifié l’approbation de Winfrey d'”honneur et de privilège”, affirmant qu’elle est “un leader sur tant de questions – se battre pour notre démocratie, adopter une réforme des armes à feu de bon sens et assurer la justice raciale. Je suis reconnaissant du soutien et de la confiance d’Oprah sur le questions qui comptent pour les gens à travers le pays et la Pennsylvanie alors que nous clôturons cette campagne.”