Le candidat au poste de commandant du Corps des Marines plaide en faveur d’un plus grand nombre de navires pendant la transition

Le général Eric Smith, choisi par le président Biden pour être le prochain commandant du Corps des Marines, a déclaré mardi au Congrès qu’il avait besoin d’un minimum de 31 navires amphibies pour mener à bien la mission du service alors qu’il subit une transformation majeure de sa mission pour aider à affronter une Chine montante.

Témoignant lors de son audience de confirmation au Sénat, le général Smith a déclaré à un groupe amical de législateurs qu’une flotte prête de navires amphibies pour les Marines n’est pas un luxe, c’est une exigence.

« Lorsqu’une crise commence à éclater, ce n’est pas le moment de commencer à se déplacer vers le quai, de commencer à charger un navire et d’entraîner vos pilotes à atterrir sur un pont roulant de nuit », a déclaré le général Smith. « Trente et un [ships] nous permettra de nous entraîner, de nous déployer et de rester déployés afin de pouvoir atténuer ces crises.

Les Marines ont essayé de remplacer leurs navires de débarquement vieillissants, connus sous le nom de LSD, par des « quais de transport amphibies » ou LPD plus récents et plus performants, a-t-il déclaré. Le total recherché par le Corps est également le nombre demandé dans la loi d’autorisation de défense de 2023 déjà adoptée par le Congrès.

« Il s’agit d’un échange un pour un », a déclaré le général Smith.

Alors que le Marine Corps considère 31 navires amphibies comme le strict minimum dont il a besoin, le Pentagone prévoit de réduire la flotte en dessous de ce nombre au cours de l’exercice 2024. Le sénateur Roger Wicker du Mississippi, le républicain de rang au Comité des services armés, a rappelé au général Smith qu’avoir 31 les navires amphibies de la flotte de la marine sont la loi, pas simplement un objectif pour le Pentagone.

« Beaucoup d’entre nous sont frustrés [Secretary of Defense Lloyd Austin] n’a pas mis en place de processus pour y parvenir », a déclaré le sénateur Wicker.

Le général David Berger, le commandant sortant, a mis en branle « Force Design 2030 », un plan de grande envergure destiné à transformer le Corps des Marines d’une force axée sur la menace des groupes terroristes mondiaux tels que l’État islamique à une force axée sur la Chine et autres rivaux traditionnels des « grandes puissances ». Le général Smith, actuellement commandant adjoint, a été intimement impliqué dans le concept depuis le début.

« C’est un effort pour moderniser le Corps des Marines après 15 ans de concentration sur les opérations de contre-insurrection pour nous concentrer sur les conflits entre États », a-t-il déclaré.

Comme la plupart des Marines d’infanterie en uniforme aujourd’hui, le général Smith a beaucoup servi en Irak et en Afghanistan. Comme les autres services là-bas, les Marines ont construit de grands hubs logistiques pour leur permettre de mener à bien leur mission. Mais ce ne sera pas le cas s’ils sont impliqués dans un combat rapide sur de grandes distances dans une région telle que le théâtre indo-pacifique, a-t-il déclaré.

« Lorsque vous n’avez pas de ports en eau profonde et des semaines pour déplacer l’équipement, vous devez moderniser [and] devenir plus agile », a déclaré le général Smith. « C’est un conflit entre pairs que nous n’avons pas connu à ce niveau depuis 1945. »

La nomination ne devrait pas rencontrer de difficultés. Le président de la commission des services armés, le sénateur Jack Reed, démocrate du Rhode Island, a déclaré au général Smith qu’il était « bien qualifié » pour être le commandant du Corps des Marines.

Mais une suspension parlementaire de l’approbation rapide par le Sénat des nominations militaires du sénateur Tommy Tuberville, républicain de l’Alabama, pourrait entraîner le même retard que celui qui a affecté d’autres dirigeants entrants du Pentagone, tels que le général de l’armée de l’air Charles Q. Brown, Jr., nommé à être le prochain président des chefs d’état-major interarmées.

M. Tuberville a soulevé l’obstacle parlementaire pour protester contre les politiques du Pentagone visant à faciliter l’accès aux services d’avortement pour les militaires à la suite de l’annulation de Roe v. Wade par la Cour suprême l’année dernière. Le sénateur Angus King, un indépendant du Maine qui caucus avec les démocrates, a demandé au général Smith lors de l’audience de mardi si le blocage du pipeline de promotion affectait la préparation militaire.

Le général a déclaré que oui, avec des officiers subalternes moins expérimentés contraints d’assumer de grandes fonctions de commandement car les promotions sont bloquées.

« Je pense que cela compromet certainement notre capacité à être le plus prêt », a déclaré le général Smith.

M. Tuberville a signalé lors de l’audience qu’il était prêt à soutenir la confirmation du général Smith, mais n’a donné aucun signal qu’il abandonnait ses tactiques dilatoires sur les nominations en général.