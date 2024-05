{{#rendered}} {{/rendered}}

« Le célibataire d’or » La star Gerry Turner reçoit le soutien de l’un des candidats à l’émission après avoir fait face à des réactions négatives à propos de son divorce avec Theresa Nist.

Lors d’une apparition sur « Le spectacle Jess Cagle » de SiriusXM Cette semaine, Susan Noles a révélé la raison derrière la décision de Turner de demander le divorce de sa femme depuis trois mois.

« Je dois soutenir un peu cet homme », a déclaré Noles. « J’ai l’impression qu’il s’est trompé. Theresa a décidé de ne pas déménager et de ne pas quitter son emploi », a-t-elle poursuivi. « Il était frustré. Qui peut lui en vouloir ? Je veux dire, je n’aurais jamais dit que je déménagerais dans cet endroit, au milieu de nulle part. »

GERRY TURNER ET THERESA NIST, LES STARS DE « GOLDEN BACHELOR », DIVORCENT 3 MOIS APRÈS UN MARIAGE TÉLÉVISÉ

Turner est basé dans l’Indiana, tandis que Nist vit et travaille dans le New Jersey.

Kathy Swats, une autre candidate, a ajouté : « Gerry est un gars sympa. Theresa est une femme adorable. Vous savez, ça arrive. Désolé. C’est le cas et nous les aimons tous les deux. Vous connaissez quelqu’un. [for] un mois ou six semaines et ces choses arrivent. »

« Je pense qu’ils ont été rattrapés sur le moment », a déclaré Noles. « Nous les avons vus tomber amoureux. Ils se sont liés d’amitié ce premier soir, à ce rendez-vous. C’était réel. »

Le couple s’est marié en janvier de cette année lors d’une cérémonie télévisée, après que Turner ait fait sa demande en mariage lors de la finale de la saison de la série de télé-réalité ABC.

Turner a demandé le divorce dans sa ville natale de Petersburg, Indiana, le 12 avril, invoquant des « différences irréconciliables », selon Us Weekly. Son dossier est intervenu plusieurs heures après l’annonce du couple dans « Good Morning America ».

« Theresa et moi avons eu plusieurs conversations à cœur ouvert », a-t-il déclaré sur « GMA ». « Nous avons examiné de près nos situations de vie et nous sommes en quelque sorte parvenus à la conclusion mutuelle qu’il était temps pour nous de dissoudre notre mariage. Les choses qui me frappent le plus dans nos conversations (c’est) à quel point nous sommes dévoués tous les deux. sont pour nos familles. Alors, nous regardons ces situations, et je pense que nous pensons qu’il est préférable pour le bonheur de chacun de nous de vivre séparément.

« J’aime toujours cette personne, cela ne fait aucun doute dans mon esprit. Je la soutiens tous les jours. »

Nist ajouté « Nous avons reçu tellement d’amour et de soutien de la part de tant de gens qui ont regardé « The Golden Bachelor », et je ne pense pas que nous puissions vous dire combien de personnes nous ont dit que cela leur donnait autant d’espoir. Nous ne voulons rien de tout cela. changer pour n’importe qui.

Depuis l’annonce, Turner a fait face à de nombreuses réactions négatives de la part des fans de la série.

Angie Turner, l’une des deux filles de Gerry qu’il partageait avec sa défunte épouse Toni, a récemment révélé que la famille avait subi « la rage et la cruauté » de la part des adeptes de la série.

« Il n’est pas surprenant que la nouvelle que mon père et Theresa aient choisi de se séparer ait suscité toute une gamme d’émotions et d’opinions », a-t-elle écrit sur son Instagram . « J’adore à quel point les gens se sont investis dans la série, quelle expérience de vous accompagner dans la balade ! »

« Ce qui a été décourageant, c’est le niveau de rage et de cruauté auquel notre famille a été confrontée », a-t-elle révélé. « Mon père et Theresa sont des gens gentils et bons qui ont pris cette décision à leur place, personne d’autre. J’exhorte tout le monde à se rappeler que derrière chaque histoire, il y a de vraies personnes avec de vrais sentiments. »

« À tous ceux qui ont choisi de montrer à mon père, à Theresa et à notre famille amour et compassion… Merci du fond du cœur », a écrit Angie.

Lori A. Bashian et Emily Trainham de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.