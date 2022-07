Le candidat au conseil de West Kelowna admet une erreur de campagne honnête

Un candidat au conseil de West Kelowna s’est excusé d’avoir involontairement déclaré que les résidents vivant sur les terres de la Première Nation de Westbank étaient éligibles pour voter lors des élections municipales d’octobre.

« J’avais fait mes recherches et j’étais en train de transférer des informations du Guide de l’électeur de la Colombie-Britannique pour les électeurs vivant dans les réserves », a déclaré John S. Martin. “J’ai également recherché les limites de West Kelowna et la carte, à mon avis, indiquait que les terres de la WFN en question se trouvaient dans les limites de West Kelowna.”

Le guide de l’électeur précise :

« Les électeurs autochtones et non autochtones admissibles vivant dans une réserve ont le droit de voter aux élections des gouvernements locaux. L’endroit où vous voterez dépendra de la question de savoir si les terres sur lesquelles vous vivez sont incluses dans les limites municipales ou électorales.

Martin a déclaré que ce n’est que lorsqu’il a enquêté plus avant auprès d’autres sources qu’il a appris que les terres de la PNW se trouvaient dans le district régional de Central Okanagan et non à West Kelowna.

“Je souhaite sincèrement m’excuser auprès de tous les résidents interrogés vivant sur les terres de la PNW si j’ai causé de la confusion lors de mon transfert d’informations inexactes”, a ajouté Martin.

