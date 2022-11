Le candidat au Congrès de la Louisiane vante l’approbation de Trump

BATON ROUGE (AP) – À moins d’une semaine des élections de mi-mandat, le représentant américain Clay Higgins a vanté mardi un message enregistré de Donald Trump dans lequel l’ancien président a approuvé le républicain de Louisiane.

Tout au long de sa campagne, Higgins a déclaré que Trump soutenait sa candidature pour un quatrième mandat au Congrès. Cependant, The Advocate rapporte que l’enregistrement audio, qui a été publié sur la page Facebook de la campagne de Higgins, est la première fois que l’ancien président donne publiquement au titulaire une approbation verbale pour sa réélection.

“J’espère que je suis votre président préféré de tous les temps”, a déclaré Trump dans l’enregistrement. «Clay est un premier guerrier américain, qui se bat pour sécuriser notre frontière; défendre notre deuxième amendement, qui est assiégé ; et restaurer notre indépendance énergétique.

L’enregistrement de Trump a été publié le jour même de la fin du vote anticipé en Louisiane et une semaine avant que les électeurs de tout le pays ne se rendent aux urnes – décidant des principales courses au Congrès qui détermineront quel parti contrôlera la Chambre et le Sénat américains pour les deux prochaines années.

Higgins a d’abord été acclamé dans le sud-ouest de la Louisiane en tant que capitaine du département du shérif qui a réalisé des vidéos anti-criminalité, exhortant les criminels à se rendre, ce qui lui a valu le surnom de “Cajun John Wayne”.

“Clay a protégé nos communautés en tant qu’agent des forces de l’ordre en Louisiane et travaille dur au Congrès pour faire respecter l’état de droit et soutenir notre très courageuse police”, a déclaré Trump. “Il est un grand fan de la police, tout comme moi. Le membre du Congrès Higgins a mon approbation complète et totale, alors s’il vous plaît sortez et votez pour Clay.”

Le membre du Congrès a périodiquement suscité la controverse avec des publications sur les réseaux sociaux depuis sa première élection en 2016 – y compris une publication sur Facebook en 2020 promettant qu’il «lâcherait» les manifestants armés «là où ils se tiennent». Plus récemment, Higgins a fait la une des journaux après avoir plaisanté sur Twitter à propos de l’attaque contre le mari de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi. Le tweet de Higgins a depuis été supprimé.

Alors que le titulaire est probablement le favori de la course, Higgins fait face à sept candidats en lice pour le renverser – parmi lesquels Holden Hoggatt, un nouveau venu politique et compatriote républicain qui est devenu le challenger le plus redoutable de Higgins.

L’avocat a obtenu des approbations bipartites, plus récemment de trois anciens membres du Congrès qui représentaient Acadiana – les démocrates John Breaux et Chris John, et le républicain Charles Boustany.

«Lorsque vous êtes élu pour siéger au Congrès, vous servez tout le peuple. Républicains et démocrates, riches et pauvres, noirs et blancs, toutes croyances et toutes croyances », a écrit l’ancien sénateur américain Breaux dans son soutien à Hoggatt. “Je crois que Holden Hoggatt sera un membre du Congrès qui nous rendra tous fiers.”

Avant les élections, Hoggatt a vanté son bilan en tant que procureur et sa vie de famille stable tout en attaquant Higgins dans des publicités, faisant allusion aux vidéos parfois controversées du titulaire, aux publications sur les réseaux sociaux et à l’allégation d’une ancienne épouse selon laquelle il aurait une fois pointé une arme sur elle. Higgins a nié avec véhémence l’accusation dans une interview de 2016 avec l’Associated Press.

En Louisiane, l’élection du siège du 3e district du Congrès pourrait être décidée le 8 novembre, car l’État a une «primaire de la jungle» unique. Dans ce système, tous les candidats, quel que soit leur parti, se présentent les uns contre les autres sur le même bulletin de vote. Si aucun candidat ne dépasse les 50 % à la primaire, les deux premiers votants se qualifient pour un second tour en décembre.

____

Suivez la couverture des élections par AP sur : https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections

Consultez https://apnews.com/hub/explaining-the-elections pour en savoir plus sur les enjeux et les facteurs en jeu dans les élections de mi-mandat de 2022.

Sara Cline, l’Associated Press