Le candidat anti-lockdown Ayuso remporte gros aux élections de Madrid alors que le chef du parti Podemos quitte la politique en défaite

Avec plus de 99% des bulletins comptés tard mardi soir, le Parti populaire d’Ayuso a remporté 45% des voix, soit 65 sièges à la législature régionale, à seulement quatre de moins qu’une majorité pure et simple. En doublant sa part des voix par rapport à la dernière course en 2019, le Parti populaire devrait entrer en coalition avec le parti de droite Vox, qui a lui-même pris la quatrième place avec 9% des voix.

«La liberté a gagné à Madrid, une fois de plus» Ayuso a déclaré à ses partisans après sa victoire, faisant écho à un slogan de campagne, tandis que le chef du Parti populaire, Pablo Casado, a déclaré aux électeurs « de confiance [Ayuso’s] gestion de la pandémie. »

Espagne (élection régionale de Madrid): Résultats provisoires, 99,5% comptés PP-PPE: 45% (+22) Más Madrid-Verts / ALE: 17% (+2) PSOE-S & D: 17% (-10) VOX-ECR: 9 % HAUT-GAUCHE: 7% (+2) Cs-RE: 4% (-17) Seuil: 5% + / – vs élection 2019# 4M#EleccionesMadridEn savoir plus: https://t.co/GCi18VLAzipic.twitter.com/jNQXGmZEPk – L’Europe élit (@EuropeElects) 4 mai 2021

La campagne du Premier ministre a été alimentée en grande partie par son opposition aux verrouillages, appelant les électeurs las des restrictions draconiennes tout en refusant de fermer les bars et les restaurants pendant la crise sanitaire.

La course de mardi a porté un coup dur aux factions de gauche, voyant le Parti socialiste ouvrier perdre 10 points et 11 sièges par rapport à 2019, à égalité avec le progressiste Mas Madrid. À la cinquième place derrière Vox se trouvait Podemos, un parti de gauche du centre fondé en 2014 en opposition aux politiques d’austérité européennes. Bien qu’il ait gagné trois sièges supplémentaires, la performance relativement médiocre a conduit le fondateur de Podemos, Pablo Iglesias, à déclarer sa sortie de la politique, affirmant «Nous avons échoué; nous étions très loin de réunir une majorité suffisante.

«Je ne suis pas une personnalité politique qui puisse contribuer à notre force politique ou aider à consolider sa force institutionnelle», Ajouta Iglesias.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez – un membre éminent du Parti socialiste des travailleurs dont la politique Covid-19 a été fréquemment critiquée par Ayuso – s’est rendu sur Twitter mardi soir pour reconnaître sa victoire.

«Les sondages ont donné à Ayuso un excellent résultat et, surtout, une grande responsabilité. Toutes nos félicitations, » il mentionné. « Le [Socialist Workers] sera toujours prêt à œuvrer pour un Madrid meilleur et à faire de ses votes une force d’avenir pour la région et ses habitants.

La campagne électorale à Madrid, la capitale espagnole et une ville de 7 millions d’habitants, a été chargée de rhétorique enflammée et parfois de menaces de violence, plusieurs candidats, dont Ayuso et Iglesias, ayant reçu des menaces de mort de la part d’opposants. Début avril, un bureau régional de Podemos a été touché par une bombe incendiaire, ce qui a incité Iglesias à blâmer le « extrème droite, » appeler l’attaque «Terrorisme de rue». Un porte-parole du parti a affirmé que c’était la sixième fois qu’un bureau de Podemos était pris pour cible par des vandales.

