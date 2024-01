Le candidat anti-guerre canalise le mécontentement des Russes envers Poutine

Les Russes opposés à Vladimir Poutine depuis des années ont été inspirés par des militants anti-corruption télégéniques prêts à risquer leur liberté, voire leur vie, pour dénoncer les crimes du Kremlin.

Aujourd’hui, après deux ans de guerre et alors que la plupart des opposants sont en prison, en exil ou morts, ils se retrouvent avec Boris Nadejdin.

En tant que seul candidat anti-guerre dans une élection présidentielle hautement contrôlée, le 60 ans, peu connu, corpulent et barbiché, est sorti de l’obscurité pour devenir une soupape de décharge pour les Russes à l’intérieur et à l’extérieur du pays qui sont frustrés par la guerre. en Ukraine et le régime.

Ancien député à la Douma, ou Assemblée législative, aimable quoique maladroit, Nadejdin a passé les trois dernières décennies en politique, mais a largement travaillé dans l’obscurité. Les sceptiques affirment qu’il s’agit d’un projet du Kremlin destiné à donner une fausse légitimité au prochain vote présidentiel et à détourner l’attention de la partie opposée de la population.

Pourtant, sa candidature a touché une corde sensible.

Cette semaine, alors que la date limite pour que Nadejdin recueille les 100 000 signatures nécessaires pour figurer sur le bulletin de vote approche, des publications sur les réseaux sociaux ont montré des milliers de Russes faisant la queue pour signer dans les grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg et Ekaterinbourg. Des supporters ont également été vus au Bachkortostan, dans le centre de la Russie, et dans la république arctique de Yakoutie, où une poignée de supporters faisaient la queue par un froid de moins 45 degrés.

Les gens faisaient la queue à Saint-Pétersbourg pour signer la pétition de candidature de Nadejdin. ©AP

“L’enthousiasme auquel nous assistons montre ce qui, à mon avis, était assez clair sans la campagne de Nadejdin : il y a un nombre important de personnes qui ne sont pas satisfaites du gouvernement actuel et qui s’opposent à la guerre et attendent la moindre opportunité d’agir”, a déclaré Greg. Yudin, professeur de philosophie politique à l’École des sciences sociales et économiques de Moscou.

« Chaque fois qu’ils ont la moindre opportunité de se manifester, notamment de manière légale, ils la saisissent immédiatement. »

Le Kremlin a strictement interdit toute manifestation, arrêtant toute personne affichant un symbole anti-guerre – y compris une pancarte vierge – dans un lieu public. Mais les citoyens sont légalement autorisés à se rassembler pour signer la campagne de Nadejdin. Cela signifie que les files d’attente de dizaines, parfois de centaines, de personnes représentent certains des plus grands rassemblements publics non autorisés depuis les premiers jours de la guerre.

En dehors de la Russie, les supporters étaient occupés à recueillir des noms, depuis un salon de beauté de Phuket jusqu’à un café d’Austin, au Texas. À Riga, les organisateurs ont collecté des signatures dans une discothèque délabrée et désaffectée, où l’atmosphère underground correspondait à l’ambiance de l’opération.

“C’est presque comme si nous faisions de la politique clandestine”, a plaisanté Anastasia, l’une des organisatrices à Riga. Nadejdin a annoncé plus tard qu’il ne soumettrait que les signatures recueillies en Russie, pour empêcher les autorités de trouver une raison de l’exclure du scrutin.

“Les Russes ont rarement le sentiment qu’ils peuvent influencer quelque chose et qu’ils ne sont pas seuls dans tout cela”, a déclaré Mikhaïl Petrov, 24 ans, qui a contribué à recueillir 300 signatures cette semaine dans un studio de yoga de Buenos Aires.

Les analystes politiques ont déclaré qu’il était impossible d’imaginer que la campagne de Nadejdin n’ait pas été sanctionnée d’une manière ou d’une autre par le Kremlin, qui a longtemps autorisé les candidats et les partis d’opposition triés sur le volet à faire campagne. Cela sert à renforcer la légitimité perçue de l’élection et le soutien suprême de Poutine.

Pourtant, le programme de Nadejdin contraste fortement avec celui du gouvernement. Ancien associé de Boris Nemtsov, éminent critique de la première guerre de Poutine en Ukraine et assassiné devant le Kremlin, Nadejdin s’est engagé à commencer à négocier un cessez-le-feu en Ukraine et à mettre fin à la mobilisation militaire russe.

“Dès le début, je me suis opposé à ‘l’opération militaire spéciale’ et j’ai dit que c’était une erreur fatale et une décision catastrophique, sur toutes les chaînes de télévision russes, jusqu’à ce que je sois éteint”, a déclaré Nadejdin à Current Time TV, une chaîne créée par Radio. Free Europe et Voice of America, dans une interview ce mois-ci.

Certains analystes affirment que la montée du soutien à Nadejdin a surpris le Kremlin. ©AP

Un manifeste publié sur le site Internet de Nadejdin le déclare « un opposant de principe à la politique du président actuel », affirmant que Poutine « voit le monde du passé et entraîne la Russie dans le passé ».

Il s’est également engagé à libérer tous les prisonniers politiques et a dénoncé les nouvelles lois anti-LGBT et les restrictions à l’avortement en Russie, les qualifiant de « complètement absurdes », affirmant qu’elles annonçaient un retour au Moyen Âge.

Sur les réseaux sociaux, les dirigeants de l’opposition habituellement divisée – allant de l’oligarque Mikhaïl Khodorkovski, autrefois emprisonné, au Fonds anti-corruption du chef de l’opposition actuellement emprisonné Alexeï Navalny – ont tous soutenu sa candidature plutôt que d’exhorter ses partisans à boycotter l’élection.

Ekaterina Schulmann, une politologue qui a interviewé Nadezhdin dans une émission en direct très regardée cette semaine, a déclaré que le candidat ne ressemblait pas à la plupart des hommes politiques de premier plan. Néanmoins, a-t-elle ajouté, l’enthousiasme populaire pour sa candidature pose un problème au Kremlin en réduisant à néant la perception d’un large soutien à Poutine.

“Ils peuvent l’arrêter, et je pense qu’ils le feront, mais ils se sont créé un casse-tête”, a déclaré Schulmann. « Cette image de ces lignes dans la neige, vous ne pouvez pas la supprimer. Vous ne pouvez pas ignorer cela. Et bien sûr, il n’y a pas de file d’attente pour s’inscrire auprès du président.

Selon un sondage réalisé en décembre par le Centre Levada, le taux d’approbation de Poutine s’élève actuellement à 83 pour cent. Toutefois, les analystes politiques appellent à la prudence quant à ces chiffres, compte tenu du niveau élevé de censure et de répression politique.

Sur Telegram, Nadezhdin a joué son personnage d’homme à moitié plein, un verre à moitié plein, grattant un joyeux duo folk à la guitare avec sa fille – il est issu d’une longue lignée de musiciens – et envoyant un message tôt le matin avec sa tasse de café. . « Bien sûr, notre pays a un avenir – et il est magnifique », a-t-il déclaré.

Le nom Nadejdin en russe vient littéralement du mot « espoir ».

« Je n’ai aucun talent héroïque, une sorte de charisme. . . Je ne suis pas un beau mec de deux mètres, je ne le suis pas [the late Boris] Nemtsov, je ne suis pas Alexei Navalny », a déclaré Nadezhdin dans son livestream cette semaine.

Pourtant, dit-il, il y avait quelque chose à lui recommander. “Je crois sans cesse que la Russie n’est certainement pas pire que n’importe quel autre pays, qui peut obtenir des résultats étonnants avec l’aide de la démocratie, des élections et de la volonté du peuple”, a déclaré Nadejdine. « Respirons un peu d’optimisme. »

Auprès d’une certaine tranche de la population, le message a trouvé un écho.

« Chaque jour, je lis les commentaires, regarde les photos et vidéos des files d’attente au QG de campagne, et à chaque fois des larmes de joie et de fierté me viennent aux yeux ! C’est incroyable!” » a écrit un utilisateur de Telegram nommé Valeria sous un message de Nadezhdin.

“Où étiez-vous tous les honnêtes gens avant ?” » a demandé un autre utilisateur.

A Moscou, Ekaterina Mareeva, 29 ans, qui travaille pour une plateforme éducative en ligne, a déclaré qu’elle faisait la queue d’une centaine de personnes, pour la plupart des jeunes, devant le siège de Nadejdin, dans le quartier moscovite de Chistye Prudy.

Files d’attente pour approuver Nadejdin à Moscou. ©AP

Le rassemblement, a-t-elle dit, avait l’ambiance d’un « camp d’été ». «J’avais des sentiments mitigés», a-t-elle expliqué. « D’un côté, c’est comme se lancer dans un combat qu’on n’a pas la moindre chance de gagner. Par contre, vous voyez, c’est surtout notre [younger] génération, ce qui me donne l’espoir que le temps passera et fera son travail.

Malgré les soupçons selon lesquels elle aurait été sanctionnée par le Kremlin, sa campagne a donné aux Russes mécontents du régime et de la guerre une lueur d’optimisme dans un paysage politique par ailleurs sombre et monolithique.

« Nadezhdine n’est peut-être pas un parfait politicien. Mais ce qui compte ici n’est pas sa personnalité, mais ce qu’il dit », a déclaré Oleg Ignatov, analyste principal de la Russie au sein du groupe de réflexion Crisis Group. « Les gens veulent. . . une possibilité de voter pour un candidat alternatif.

Interrogé mercredi par un journaliste si Poutine considérait Nadejdin comme une menace politique, le porte-parole du président Dmitri Peskov a répondu : « Nous ne le considérons pas comme un rival. Pas du tout.”

Pourtant, les analystes politiques estiment qu’il est peu probable que le Kremlin permette à la popularité de Nadejdin de progresser trop loin. Les autorités pourraient refuser de l’inscrire sur le bulletin de vote, en jugeant certaines de ses signatures invalides, ont-ils déclaré, ou trouver d’autres moyens pour l’influencer, comme la menace de prison.

Interrogé par Schulmann s’il s’inquiétait pour sa sécurité personnelle ou sa liberté, Nadejdin a affirmé qu’il était prêt à tout sort.

“Les années les plus délicieuses et les plus douces de ma vie appartiennent déjà au passé”, a déclaré Nadejdin. “Je suis prêt à tout.”