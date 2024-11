Le candidat agricole de NC répond à l’examen minutieux des références agricoles. Voici ce que nous savons

Sarah Taber, candidate démocrate au poste de commissaire à l’agriculture de Caroline du Nord, fait l’objet d’un examen minutieux concernant ses références agricoles et l’exactitude de son expérience auto-décrite.

En réponse à un questionnaire de The News & ObserverTaber se décrit comme une petite agricultrice possédant 27 ans d’expérience agricole. Elle a déclaré qu’elle avait commencé sa carrière à l’âge de 14 ans en effectuant des travaux pratiques sur le terrain, avant de poursuivre ses études dans une école d’agriculture pour ensuite « combiner connaissances pratiques et formation technique pour aider les agriculteurs à améliorer leurs moyens de subsistance ».

Taber a déclaré que tous ses clients restent en affaires et sont collectivement évalués à 4 milliards de dollars, certains ayant dépassé le statut de petite entreprise. Elle a des informations similaires sur son site Web de campagne.

Taber défie le républicain sortant Steve Troxler, qui occupe ce poste depuis 2005. En novembre prochain, Taber et le libertaire Sean Haugh rivalisent pour renverser Troxler.

Cependant, des questions ont été soulevées quant aux spécificités des opérations agricoles de Taber et à l’étendue de son implication dans le développement des entreprises de ses clients : L’Assemblée a d’abord signalé que son rôle dans leur développement pourrait être limité.

Plusieurs partisans de Troxler ont également fait part de leurs inquiétudes quant à la description de Taber comme un « petit agriculteur », une question que l’Assemblée a également examinée.

Définir « agriculteur »

Les listes électorales indiquent l’adresse de Taber comme une maison sur un terrain d’un quart d’acre à Fayetteville, selon Zillow.

Taber a déclaré jeudi au N&O dans un e-mail que la propriété d’un quart d’acre est sa maison et que : « C’est une partie normale de la carrière agricole pour les agriculteurs débutants de posséder très peu de propriété. En fait, de nombreux agriculteurs passent la majeure partie de leur carrière à gérer les propriétés d’autrui — comme je l’ai fait et continuerai de le faire. « Elle n’a qu’un quart d’acre » n’est pas un « piège » et les gens qui cultivent pour gagner leur vie le savent.

Taber a déclaré dans un e-mail qu’elle produisait des légumes, des noix et des herbes, ses principales cultures étant les noix de pécan, les baies, les figues et les légumes.

Selon la loi de Caroline du Nord, le commissaire à l’agriculture et les membres du Conseil de l’agriculture doivent être des « agriculteurs en exercice engagés dans leur profession ».

Aucune licence ou certification spécifique n’est requise pour devenir agriculteur, selon la NC State University, qui dispense une formation, mène des recherches et fournit des services axés sur l’agriculture et les pratiques agricoles.

Cependant, différentes agences fédérales, étatiques et locales définissent « agriculteur », « agriculture » et « agriculture », selon NC State.

Le ministère de l’Agriculture et des Services aux consommateurs de Caroline du Nord – dirigé par le commissaire à l’agriculture – définit une ferme « comme une étendue de terre cultivée à des fins de production agricole » qui produit ou vend pour 1 000 $ ou plus de produits agricoles. Le ministère définit une « petite ferme » comme une ferme de 179 acres ou moins ou qui gagne 50 000 $ ou moins en revenu brut par an.

Pendant ce temps, à des fins fiscales, une ferme « comprend les fermes de bétail, de produits laitiers, de volaille, de poisson, de fourrure, de fruits et de camions. Cela comprend également les plantations, les ranchs, les parcours, les vergers et les bosquets. Non considéré comme une activité agricole : fournir des opérations agricoles en tant que service, comme la récolte à forfait et l’agriculture à forfait. Les agriculteurs déclarent leurs bénéfices et leurs pertes sur l’annexe F, un formulaire fiscal.

Lorsqu’on lui a demandé de rendre ses formulaires fiscaux, Taber a déclaré par téléphone qu’elle serait « heureuse de les rendre » lorsque son adversaire le ferait. Troxler a refusé de divulguer ses formulaires fiscaux, mais a dit d’examiner les déclarations d’intérêt économique, qui mettent en lumière son entreprise.

Taber a déclaré par courrier électronique qu’elle avait effectué toutes les divulgations financières requises lors du dépôt de sa candidature. Elle a ajouté que « déclarer « Je dépose les annexes F » » a longtemps été accepté comme preuve que Troxler est un agriculteur, et a déclaré qu’elle les déposait depuis 2019.

« La ferme de Troxler ne fait que 10 acres – la taille minimale requise pour bénéficier d’un allégement fiscal. 3 de ces acres sont consacrés à la foresterie. Ses propres partisans ont décrit les petites fermes comme la sienne comme n’étant pas de « vraies fermes » mais des « jardins » », a-t-elle déclaré.

Implication auprès des entreprises

Les fondateurs des entreprises contactées par The Assembly ont déclaré qu’elle effectuait une petite quantité de travail ou se concentrait principalement sur la certification en matière de sécurité alimentaire, ce qui avait eu lieu avant que ces entreprises ne se développent de manière significative. L’Assemblée a également constaté qu’une exploitation n’est plus en activité, ce qui a incité Taber à retirer ses affirmations précédentes selon lesquelles tous ses clients étaient toujours opérationnels.

Mais Taber a déclaré que les affirmations selon lesquelles elle serait impliquée dans une petite quantité de travail ou simplement dans la sécurité alimentaire ne sont « pas exactes ». Cela vient de fondateurs et de PDG qui n’étaient pas impliqués dans la gestion quotidienne de leur entreprise. J’ai travaillé avec chacune de ces entreprises pendant 1 à 4 ans sur de nombreuses questions différentes, pas seulement sur la sécurité alimentaire.

Taber a déclaré qu’elle avait travaillé avec diverses entreprises, aidant GreenLife avec la chimie de l’eau et la lutte antiparasitaire, Superior Fresh avec la conception des équipements et la gestion des eaux usées, Bowery avec la conception des installations et la lutte contre la prolifération de plancton, Iron Ox sur la conception des équipements et des installations pour la récolte par robot, et Plenty pour résoudre les problèmes opérationnels et assurer la sécurité tout en gérant le recrutement.

Elle a également déclaré qu’elle avait travaillé avec Falling Waters Farm, qui a finalement fermé ses portes en 2023, et que la faillite de cette entreprise lui avait manqué. « C’est une erreur honnête », a-t-elle déclaré. Elle a suggéré de contacter le personnel ayant travaillé dans ces six entreprises.

Quant aux dirigeants de ces entreprises, cinq ont déclaré à L’Assemblée que ses conseils étaient axés sur la sécurité alimentaire, tandis qu’un sixième a reconnu son implication mais ne pouvait se souvenir de son rôle précis. Jon Shope, fondateur de Falling Waters Farm, la société qui a fermé ses portes, a déclaré à The Assembly que les conseils de Taber en amont étaient importants.

L’Assemblée a contacté sept entreprises dans lesquelles Taber prétendait avoir travaillé. Cinq administrateurs ont confirmé que ses conseils étaient principalement axés sur la sécurité alimentaire, tandis qu’un sixième a reconnu son implication mais ne se souvenait pas de son rôle précis. Une entreprise n’est plus en activité.

Taber a également déclaré qu’elle avait travaillé avec ces sociétés au cours de «leur expansion rapide» et que le chiffre de 4 milliards de dollars provenait des valorisations des sociétés énumérées ci-dessus.

Le travail de Troxler

Le N&O a contacté la campagne de Troxler pour obtenir ses commentaires et lui a demandé de publier ses formulaires fiscaux. Nathan Babcock a déclaré que Troxler n’avait aucun commentaire et que, concernant les formulaires de l’annexe F, il se référerait aux formulaires d’intérêt économique déposés auprès de l’État. Les formulaires indiquent les revenus de The Homeplace of Browns Summit, LLC. Le site Internet du secrétaire d’État indique que Troxler est membre de cette société.

L’adresse de Troxler dans les archives publiques est une maison dans le comté de Guilford. Il est répertorié comme propriétaire de plusieurs autres propriétés dans le comté, dont une de plus de 10 acres, selon Zillow.

L’adresse de la société mentionnée dans les fiches d’intérêt économique fait partie des adresses indiquées comme lui appartenant.

Babcock a déclaré que la maison de Browns Summit LLC est la ferme de Troxler.

Troxler est un diplômé de l’État de Caroline du Nord du comté de Guilford qui possède une ferme qui cultive du tabac, du blé, des légumes et du soja, selon le site Web du ministère de l’Agriculture.

Il est l’ancien président de l’Association nationale des départements d’État de l’agriculture, une organisation qui représente, entre autres, les fonctionnaires élus et nommés des départements agricoles des États.

Haugh a déclaré dans son questionnaire qu’il était « surtout connu pour ses livreurs de pizzas », un clin d’œil à l’attention médiatique qu’il a attirée lors de sa campagne infructueuse pour le Sénat américain en 2014 et 2016. Il a également brigué un siège à la Chambre des représentants en 2020 et 2022. Dans ses réponses, il a indiqué qu’il était à la retraite, qu’il avait fréquenté « une université » et qu’il avait joué un rôle important dans le développement du Parti libertaire de Caroline du Nord depuis 1994.

