Le candidat à la vice-présidence Tim Walz lève 1,8 million de dollars à Greenwich dimanche soir

GREENWICH – Au cours d’un rythme effréné de quatre collectes de fonds en 28 heures, le candidat à la vice-présidence Tim Walz s’est rendu dimanche soir dans le riche comté de Fairfield et a collecté 1,8 million de dollars auprès des principaux démocrates de l’État.

Walz a été la tête d’affiche de la réception avec plus de 250 contributeurs au domicile du gouverneur de Greenwich, Ned Lamont, qui a développé une amitié personnelle avec Walz en raison de leur travail en tant que collègues gouverneurs.

Lamont a annoncé les totaux à la foule rassemblée sous une grande tente fixée à l’arrière de sa maison dans le quartier chic.

« J’adore ce gars », a déclaré Lamont à la foule enthousiaste. « Non seulement il a à cœur les meilleurs intérêts du pays. Non seulement il représente le meilleur des valeurs américaines. C’est un homme bon et un très bon ami, et j’attends avec impatience le jour où le vice-président Walz vous dira la parole, Madame la Présidente.

Walz a remercié à plusieurs reprises la foule aisée d’être venue « peut-être le plus beau jour de l’année, un dimanche soir » pour collecter des fonds pour la campagne de la candidate présidentielle Kamala Harris et sa lutte contre l’ancien président Donald J. Trump et les États-Unis. Le sénateur JD Vance de l’Ohio.

« Je sais que c’est un moment de prédication pour la chorale, mais je dis aux gens que notre récital aura lieu dans 16 jours et que la chorale doit chanter et doit chanter maintenant », a déclaré Walz sous les applaudissements de la foule. « Le contraste ne pourrait pas être plus grand. … Un grand nombre de personnes en Amérique sont très occupées et leurs enfants sont à l’école. Les gens ont commencé à écouter au cours des 16 derniers jours.

Walz a déclaré à la foule que plusieurs candidats gagneraient dans les élections du Connecticut, car les démocrates ont remporté toutes les élections au Sénat américain depuis 1988 et détiennent l’intégralité de la délégation de l’État à la Chambre depuis la défaite du républicain Chris Shays en 2008. Alors que le Connecticut a relativement peu de voix au collège électoral et n’est pas État du champ de bataille, les démocrates et les républicains s’y rendent régulièrement pour collecter d’énormes sommes de contributions à la campagne.

« Écoutez, vous allez gagner ici », a déclaré Walz à la foule. « Nous savons que vous le faites. Et nous ne considérons pas cela comme un guichet automatique, mais je considère cela comme un groupe de personnes engagées envers le reste du pays.

L’argent a été collecté dimanche soir par le Harris Victory Fund, un comité mixte de collecte de fonds pouvant accepter des contributions individuelles allant jusqu’à 926 000 $ et un comité d’action politique jusqu’à 410 000 $. Seule une petite partie va directement à la campagne Harris for President. Jusqu’à 41 300 dollars par personne vont ensuite au Comité national démocrate, puis jusqu’à 510 000 dollars par personne sont répartis entre les partis démocrates des États à travers le pays – d’où le commentaire de Walz sur le reste du pays.

Walz a déclaré que l’argent, par exemple, est utilisé pour faire sortir le vote dans des endroits comme Saginaw, Michigan – où il a fait campagne dimanche matin – qui peuvent faire la différence dans la décision qui deviendra le prochain président.

L’événement coûteux de dimanche a été conçu pour récolter autant d’argent que possible lors de la course qui culminera le 5 novembre. La campagne Harris a déjà récolté 1 milliard de dollars cette année.

Ceux qui ont contribué ou collecté 100 000 $ à Greenwich ont reçu la désignation de « président de l’événement » et ont permis à quatre participants de se faire prendre en photo avec Walz.

Une invitation mise à jour indiquait que tous les prix allant jusqu’à 50 000 $ étaient épuisés. Pour 50 000 $, deux participants pourraient se faire prendre en photo avec Walz comme hôte. Les co-organisateurs étaient cotés à 25 000 $, tandis que les « champions » ont payé 10 000 $ pour bénéficier d’un siège préférentiel pour un participant. Les couples pouvaient assister à la réception générale pour 5 000 $, tandis que le prix le plus bas de 1 000 $ par personne comportait une « quantité limitée » qui était également épuisée, selon l’invitation.

La foule très partisane a ri pendant que Walz s’en prenait à Trump, en particulier pour avoir mis un tablier chez McDonald’s dimanche et avoir travaillé une partie de son quart de travail au guichet du drive sur le champ de bataille de Pennsylvanie. L’événement a été motivé par la déclaration de Harris selon laquelle elle travaillait pendant l’été chez McDonald’s lorsqu’elle était étudiante.

« J’ai dit : « Pouvez-vous imaginer ce type essayant de préparer un McFlurry chez McDonald’s ou autre ? » dit Walz. «Je pense que je l’ai assez trollé. Il y est allé aujourd’hui et il avait l’air aussi stupide que je le pensais. Alors j’ai dit à mon équipe : je vais dire : « Pouvez-vous imaginer ce type en train de sauter en parachute ? Voyez si je peux l’attirer.

Ancien enseignant, aujourd’hui gouverneur

Walz a reconnu que la représentante américaine Jahana Hayes était dans la foule après avoir parlé quelques minutes avant lui. Il a souligné que Hayes était l’enseignant national de l’année, ce qui est un exploit difficile à réaliser.

« Nous avons beaucoup de points communs en tant qu’enseignants. … J’étais finaliste au Minnesota et je n’ai pas été sélectionné », a déclaré Walz, provoquant les rires de la foule. «J’ai dit: ‘Oui, cela prouve qu’il est bien plus difficile d’être enseignant de l’année que d’être gouverneur du Minnesota.’ C’est la vérité.

Walz a également remercié les sénateurs américains Richard Blumenthal et Chris Murphy, dont les noms figuraient sur l’invitation et ont été membres du comité hôte.

Au rythme effréné du week-end, l’emploi du temps de Walz prévoyait de se réveiller dimanche matin dans le Michigan et de se rendre à un service religieux. Il s’est ensuite rendu à Boston pour une collecte de fonds dans l’après-midi, puis à nouveau à l’aéroport du comté de Westchester avant de prendre un cortège jusqu’à Greenwich, à proximité, dimanche soir.

Le rythme va continuer. L’animatrice de télévision Joy Behar a annoncé que Walz devrait apparaître sur « The View » sur ABC lundi matin. Il doit ensuite assister à des réceptions de collecte de fonds à New York à midi et en soirée, selon la campagne Harris-Walz.

Amis avec Lamont

Comme d’autres partisans, Lamont dit que Walz est un collègue très sympathique, citant avoir joué au golf en Floride lors d’un événement avec d’autres gouverneurs.

« J’ai joué une partie de golf avec lui et je n’ai jamais arrêté de rire », a déclaré Lamont aux journalistes en août. « Il s’est présenté au premier tee un peu plus Rodney Dangerfield que Tiger Woods. Frappez la balle longuement, un peu à gauche du centre, et ce fut le 18 trous de golf le plus amusant que j’ai jamais eu.

Au cours du week-end précédant la sélection de Walz comme candidat à la vice-présidence, Lamont a déclaré qu’il avait envoyé des SMS à Walz « dans les deux sens », tout en recevant un message vocal du deuxième gentleman, Doug Emhoff.

« J’adore ce gars », a déclaré Lamont à propos de Walz. « Commençons par quelqu’un qui est une très bonne personne, qui n’est pas amoureux de lui-même, mais qui est amoureux du pays. Je pense qu’il a reflété cela tout au long de sa carrière, et chaque fois que vous vous asseyez pour une réunion de l’Association des gouverneurs, c’est la personne à côté de laquelle j’ai toujours envie de m’asseoir. J’apprends beaucoup et je m’amuse.

Collectes de fonds à Greenwich

Bien que le Connecticut ait relativement peu de voix au collège électoral, les candidats politiques se sont historiquement rendus dans l’État pour d’importantes collectes de fonds, en particulier dans les comtés de Fairfield et de Litchfield.

Début juin, les démocrates se sont rassemblés dans le nord-ouest de Greenwich, dans le domaine de près de 15 acres de Richard Plepler, ancien directeur général de Home Box Office, pour assister à l’une des dernières collectes de fonds du président Joe Biden avant qu’il ne se retire de la course et ne soutienne Harris.

Conformément à la pratique passée, la campagne Biden n’a pas divulgué de détails sur le nombre de donateurs ni sur le montant récolté lors de l’événement. Lamont, cependant, a déclaré que les organisateurs espéraient « tripler ou quadrupler » le total récolté au domicile de Lamont en octobre 2019, qui s’élevait à plus de 450 000 $. À cette époque en 2019, Biden avait du mal à gagner le soutien des démocrates et a finalement perdu dans l’Iowa et le New Hampshire avant de faire un retour majeur en Caroline du Sud avec le soutien du vétéran de longue date de la Chambre des représentants des États-Unis, Jim Clyburn.

Biden s’est également rendu à Greenwich en juin 2023 au domicile de Stephen Mandel Jr., un gestionnaire de fonds spéculatifs de longue date qui a fondé Lone Pine Capital en 1997. Les archives publiques montrent que Mandel a contribué 1 million de dollars en 2020 au projet Lincoln, qui est exploité par l’ancien Les stratèges républicains qui ont contribué à bloquer la tentative de réélection de Trump.

Christopher Keating peut être contacté au [email protected]