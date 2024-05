Le candidat à « La Roue de la Fortune » explique sa réponse virale risquée : « J’espère que tout le monde a apprécié ça »

{{#rendered}} {{/rendered}}

Lorsque Tavaris Williams, candidat à la « Roue de la Fortune », a donné sa réponse désormais virale à une énigme, même lui a été surpris par ce qu’il a dit.

« J’ai essayé de battre mes concurrents en bourdonnant en premier et en laissant mon cerveau rattraper mon retard », a déclaré Williams à Fox News Digital.

« Et quand mon cerveau était prêt à parler, j’ai vu le R, j’ai vu le B, j’ai vu le T. J’ai opté pour ‘Droit dans le cul’… Et une fois [host Pat Sajak] J’ai dit ‘non’, oh, c’était le pire sentiment », a-t-il poursuivi en riant.

Williams est devenu viral la semaine dernière lors de son apparition dans le jeu télévisé le 23 mai lorsqu’il a répondu au premier casse-tête avec cette réponse NSFW.

L’animatrice Vanna White était devant le tableau du puzzle lorsque les lettres de la phrase ont été révélées, lisant : « _ _ _ _ /I _ /T _ E /B _ _ T ! »

Williams est rapidement intervenu et a déclaré avec assurance : « Juste dans les fesses. »

Sa réponse a été accueillie par un bref silence, puis par des rires du public, suivis d’un « Quoi ? de la part de son compatriote Tyra, et un « non » définitif de Sajak alors qu’un air de surprise totale traversait le visage de Williams.

La bonne réponse était « CECI / EST / LE / MEILLEUR ! »

« Aucun de ces bons sens [thoughts like]’Eh bien, il n’y avait pas assez de lettres pour le mot « correct »‘ [or] « C’est une émission familiale. » Rien de tout cela ne vous vient à l’esprit quand vous avez 50 moniteurs au-dessus de vous, les lumières sont très brillantes, il y a 100 machinistes, il y a des producteurs, il y a des gars du son », a-t-il déclaré.

Williams a ajouté : « Et j’étais à côté de Pat, donc je devais dire quelque chose. Je n’allais pas me faire embêter sans dire quelque chose. Et le reste appartient à l’histoire. »

Après l’énigme, Williams a déclaré qu’ils avaient pris une pause dans le tournage, et c’est à ce moment-là que Sajak, qu’il a qualifié de « spectaculaire », a fait de son mieux pour le soutenir.

« Alors à ce moment-là, il a essayé de me faire me sentir mieux et de passer à autre chose, mais ils ont immédiatement coupé pour rompre. Et pendant la pause, Pat a été très aimable et il m’a beaucoup soutenu et a dit: ‘Oh, tu t’es fait un nom. » Nous allons voir comment nous pouvons modifier cela avec goût, je ne sais pas comment, mais nous trouverons une solution. Il a été très accommodant et il m’a fait sentir bien tout au long du processus. Il est vraiment incroyable », a-t-il déclaré.

Williams a également déclaré que White était « incroyable » et a fait l’éloge des producteurs dans les coulisses, même s’il a réalisé que sa réponse avait rendu leur journée un peu plus délicate.

« Ce sont des professionnels accomplis. J’ai peut-être échangé quelques regards, et j’ai eu un regard ‘Il va nous faire travailler aujourd’hui’. Mais ils étaient géniaux. Ils étaient aimables. Ils ont déjà tout vu. Ils ne peuvent peut-être pas « Je m’attendais à ça. Mais, vous savez, ils m’ont permis de continuer la série et j’espère que tout le monde a apprécié », a-t-il déclaré.

Williams est père de deux garçons, Kevin et Riley, avec sa femme « ultra solidaire » depuis 19 ans, Anesha. Il a déclaré à Fox News Digital qu’il lui avait informé de sa réponse controversée, mais qu’il devait autrement garder le secret pour lui jusqu’à la diffusion de l’épisode.

« Vous ne pouvez pas partager les résultats de votre épisode avant sa diffusion. J’ai tourné début avril, il a été diffusé fin mai, donc j’ai littéralement dû assister à l’intégralité de l’émission et à cette réponse, sans savoir comment ni ce qui serait édité. pendant presque un mois, donc loin des yeux, loin du cœur », a déclaré Williams. « Et ce qui est drôle, pour moi, c’est que je ne savais absolument pas que j’avais fait cette tête. Cette tête m’attire à chaque fois que je la regarde. [it]! »

Il a poursuivi : « J’ai une famille merveilleuse. J’ai des amis et des collègues formidables. Tout le monde a été formidable. Tout le monde se joint à la fête avec moi. Il faut être capable de rire et de se sourire de temps en temps. Personne n’a été négatif ou critique, et ils savent où est mon cœur. »

« Je n’ai jamais prononcé ces mots dans un ordre séquentiel avant le spectacle. J’ai choisi le bon moment pour commencer », a ajouté Williams en riant.

« Et quand mon cerveau était prêt à parler, j’ai vu le R, j’ai vu le B, j’ai vu le T. J’ai opté pour ‘Droit dans les fesses’, plein d’espoir. Et une fois [host Pat Sajak] J’ai dit « non », oh, c’était le pire sentiment. » —Tavaris Williams

La famille de Williams était réunie pour regarder le moment en direct.

« Nous avons organisé une soirée de surveillance et la salle a éclaté de rire. Ils n’arrivaient pas à y croire, et le simple contact visuel avec tout le monde les a fait rire à nouveau », a-t-il déclaré en riant.

Personne n’a porté de jugement, mais sa réponse a été définitivement accueillie avec confusion.

« Ils allaient tous bien. C’est encore plus vrai, les plus jeunes disent : ‘Qu’as-tu dit ? Pourquoi as-tu dit ça ?’, a-t-il expliqué. « Les enfants plus âgés disent : ‘Je ne peux pas croire que tu as dit ça.’ ‘ Et les adultes disent : « Tavaris, comment ? »

« Ma femme dit : ‘Je suis marié à un mème maintenant' », a-t-il ajouté, affirmant que même si sa famille lui a apporté son soutien, « Mon fils aîné a dit que ce serait peut-être une journée difficile à l’école demain. J’étais genre : « Je suis vraiment désolé. » Mais tout le monde a été formidable. Nous apprécions simplement le voyage. »

Devenir le visage d’un moment viral peut avoir ses pièges, mais Williams attribue le week-end annuel de sa famille au Memorial Day comme étant « une grande distraction. Pouvez-vous imaginer si je n’avais pas ça ? ce qui se passe dans les médias. »

Et même si le responsable contractuel d’une agence de protection de l’enfance, né et élevé en Floride, n’a pas encore été reconnu publiquement comme « le gars de « La Roue de la Fortune » », il est heureux de partager son moment pour remonter le moral de quelqu’un s’il le peut.

« Cela permet aux gens de rire, de prendre un moment de légèreté et de profiter un peu de la vie. Alors, quand je rencontre quelqu’un qui est extrêmement serviable ou qui semble avoir une journée difficile, je lui demande : » Hé, tu veux sourire vite ? Google Tavaris Williams, « Wheel of Fortune ». Et pendant que je m’en vais, ils diront : « Ce type ! [and I] mettez un sourire sur le visage de cette personne.

La positivité de Williams est clairement ce qui lui a valu une place dans la série.

Pour le processus d’audition, il a d’abord passé un « entretien de personnalité », puis a concouru contre d’autres candidats potentiels, suivi d’une longue attente pendant qu’il s’entraînait à la maison.

« Mes garçons m’ont encouragé à participer à la série parce que je me débrouille très bien à la maison », a-t-il expliqué. « Ça me convenait à ce moment-là. Vous savez, j’ai réussi à passer l’interview, mais ensuite ils m’ont appelé et m’ont demandé de venir à l’émission la semaine suivante. J’ai dit : ‘D’accord, laisse-moi déplacer certaines choses.’ !' »

Williams est reparti avec 9 500 $, mais presque aussitôt que le moment a été diffusé, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour bien rire de la réponse risquée.

« Est-ce que cela finira par être le clip de La Roue de la Fortune le plus regardé de tous les temps ? » » a-t-on demandé.

« Il vient de faire partie de l’histoire de Wheel of Fortune dans un clip qui sera diffusé pour l’éternité », a déclaré un autre.

« La plus grande mauvaise réponse de l’histoire de la Roue de la Fortune (et peut-être de l’histoire des jeux télévisés, point final) », a déclaré un troisième.

« Wheel of Fortune » a également partagé le clip sur ses réseaux sociaux, ajoutant ainsi au chœur des réactions.

Et Williams a complètement embrassé son infamie désormais virale.

« Cela a été une aventure vraiment incroyable et fantastique », a-t-il déclaré. « J’apprécie tous les cadeaux que je reçois de cette expérience. C’est tout simplement incroyable. C’est juste un rappel de ce moment où j’ai mis un sourire sur le visage de tout le monde, aimant la vie. »

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.