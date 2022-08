Le candidat à la présidentielle libanaise sur la plate-forme anti-Hezbollah

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – La petite-fille d’un ancien président libanais et ex-diplomate a annoncé lundi sa candidature aux prochaines élections présidentielles du pays à court d’argent sur une plate-forme critiquant le groupe chiite Hezbollah soutenu par l’Iran. Les malheurs politiques du pays sont aggravés par sa crise économique paralysante, qui, selon la Banque mondiale, est la pire au monde depuis plus d’un siècle. La livre libanaise a perdu plus de 90 % de sa valeur par rapport au dollar, les trois quarts de sa population vivant dans la pauvreté.

Tracy Chamoun, 61 ans, la petite-fille de feu l’ancien président Camille Chamoun, a appelé à des réformes clés pour sauver l’économie comateuse du Liban et rétablir la confiance avec les donateurs internationaux. Mais elle a surtout critiqué le rôle influent du Hezbollah dans la politique et la sécurité, ses armes et son impact sur les relations libanaises avec l’Arabie saoudite et d’autres États du Golfe.

“Le Liban ne peut pas continuer sans son indépendance et sa souveraineté et sans une stratégie de défense claire”, a déclaré Chamoun lors d’une conférence de presse à Beyrouth. “Le Liban ne peut pas être gouverné par un seul groupe, et ses décisions liées à la paix et à la guerre ne peuvent être prises que par le biais de ses institutions.”

Chamoun est issu d’une importante famille politique chrétienne. Son grand-père, le défunt président, a fondé le Parti national libéral de droite. Elle est également la fille de Dany Chamoun, qui a dirigé la milice “Tigres” du parti pendant la guerre civile libanaise de 1975 à 1990.

Cinq hommes armés ont assassiné son père en 1990 aux côtés de sa deuxième épouse Ingrid et de leurs fils de 5 et 7 ans. La plus jeune fille du couple, âgée de 11 mois, a survécu. Chamoun, alors âgé de 30 ans, vivait à Londres.

Chamoun a été ambassadrice du Liban en Jordanie de 2017 jusqu’à sa démission en août 2020, quelques jours après l’explosion du port de Beyrouth qui a tué plus de 200 personnes et blessé plus de 6 000 autres.

Chamoun serait la deuxième femme à annoncer officiellement sa candidature à l’élection présidentielle libanaise, après l’avocate et militante de la société civile Nadine Moussa en 2014.