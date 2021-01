Le candidat à la présidentielle de Barcelone, Joan Laporta, a insisté sur le fait que Lionel Messi « ferait tout ce qui est en son pouvoir » pour rester au club.

Le six fois vainqueur du Ballon d’Or a envoyé des ondes de choc dans le monde du football en demandant un transfert loin du Barca cet été.

En fin de compte, il a été contraint de rester au camp de Nou, mais est libre de partir à l’expiration de son contrat en juin.

Le joueur de 33 ans a été lié au PSG et à Manchester City, avec un passage vanté aux États-Unis, et beaucoup pensent qu’il souhaite passer à autre chose.

Mais en parlant à une publication espagnole sport , Laporta a déclaré qu’il pensait que Messi voulait en fait prolonger son séjour à Barcelone.

« Messi est maintenant totalement concentré sur la capture de l’Atletico Madrid en Liga et sur le match nul du Paris Saint-Germain en Ligue des champions », a déclaré Laporta.

« Je ne sais pas s’il jouera dimanche [in the Supercopa de Espana final] mais il sera sur le banc et il est important que Leo encourage ses coéquipiers.

« Je le vois de plus en plus heureux, il apprécie ça. Je sais qu’il veut rester et je sais qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour rester tant que le club pourra lui proposer une offre qui lui convient. »