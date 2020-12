L’espoir présidentiel de Barcelone, Agusti Benedito, a déclaré qu’il démolirait le Camp Nou et construirait un nouveau stade s’il était élu en janvier.

Des plans sont déjà en place pour rénover le Camp Nou dans le cadre du projet Espai Barca, qui verra également la régénération de la zone autour du stade. L’initiative, qui a reçu le feu vert du gouvernement local, était initialement budgétisée à 600 millions d’euros et verra la capacité du Camp Nou passer de 99 354 à 105 000.

Cependant, avec des coûts en flèche et des travaux sur le terrain retardés en raison de la pandémie de coronavirus, Benedito suggère qu’il serait préférable de construire une nouvelle maison et de déménager au stade olympique de la ville pendant trois ans, où les rivaux Espanyol avaient l’habitude de jouer.

« Si nous gagnons les élections, nous construirons un nouveau stade », a déclaré Benedito lors de la présentation de sa campagne à la présidence.

« Nous avons envisagé deux options. La première consiste à abattre le Camp Nou et à le construire au même endroit. Cela signifierait jouer à Montjuic. [at the stadium constructed for the 1992 Olympic Games] pour trois ans.

« L’autre option est de construire un nouveau stade à Sant Joan Despi [where Barca’s training ground is]. Il serait voté lors d’un référendum au cours de la première année de notre mandat si nous sommes élus le 24 janvier. «

Benedito a déclaré que l’argent nécessaire pour le projet Espai Barca avait déjà dépassé 725 millions d’euros et qu’il pourrait même s’avérer moins cher de construire un nouveau stade à partir de zéro.

« Si nous le faisons immédiatement, le projet que nous proposons ne coûterait pas plus de 900 millions d’euros », a-t-il ajouté.

« Cela serait financé par la vente des droits de dénomination du stade pour une période de 25 ans. »

Le Barça joue au Camp Nou depuis 1957 et les travaux sur le plus grand stade d’Europe se font attendre depuis longtemps.

« Le stade s’effondre littéralement et doit être réparé », a déclaré le président par intérim du club, Carles Tusquets, ce mois-ci à RAC1. « Il faut le faire. Des morceaux du toit tombent. »

Benedito, arrivé deuxième aux élections présidentielles de Barcelone en 2010 et également candidat en 2015, est l’un des neuf candidats à la place de Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné en octobre.