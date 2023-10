La décision inhabituelle du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, intervient alors que le président Joe Biden tente de faire passer un projet de loi de financement pour Israël et l’Ukraine auprès du Congrès. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a envoyé une cargaison de drones, de gilets pare-balles et de casques en Israël et a organisé le transport d’armes. et des munitions à l’État juif provenant d’un fournisseur privé, a indiqué jeudi son bureau. Un porte-parole de DeSantis a déclaré à plusieurs médias américains que la livraison avait été organisée à la demande du consul général d’Israël à Miami, Maor Elbaz-Starinsky. Cependant, il y a beaucoup de confusion autour de l’envoi, Elbaz-Starinsky ayant déclaré à l’Associated Press qu’il n’avait jamais fait une telle demande. “Rien ne m’a traversé” il a dit. « Nous n’avons jamais été en communication concernant des expéditions d’armes ou de munitions. La seule chose que j’ai dû envoyer, ce sont des fournitures médicales.

Malgré le démenti d’Elbaz-Starinsky, le porte-parole de DeSantis a insisté auprès de CNN sur le fait que le gouverneur travaillait avec le diplomate israélien pour « aider à acheminer des armes et des munitions vers Israël par le biais de parties privées. » Cependant, une source de CNN a déclaré que la Floride n’avait pas directement transporté ces armes et munitions, ce qui laisse dans le flou comment DeSantis avait participé à leur livraison en Israël. En savoir plus

Les fournitures ont quitté la Floride pour Israël mardi dernier, a indiqué la source.

“Il n’est pas illégal pour le gouverneur d’un État d’offrir une certaine aide étrangère à un autre pays”, Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré jeudi. « Il existe des lois et des réglementations qui régissent la manière dont le processus d’exportation est géré et tout cela se fait via [The Department of] Commerce. Je ne peux pas dire aujourd’hui avec autorité si le gouverneur a coché toutes ces cases ou non.»

L’aide étrangère, en particulier l’aide militaire, relève généralement de la compétence du gouvernement fédéral. Le Pentagone a envoyé plusieurs expéditions d’armes, de munitions et d’équipements vers Israël depuis le début de la guerre avec le Hamas au début du mois, et Biden pousse actuellement le Congrès à adopter un programme d’aide militaire de 14 milliards de dollars pour Israël, qu’il a lié à 61 dollars. milliards de dollars de financement pour l’Ukraine, malgré les protestations des législateurs républicains. Cependant, DeSantis a pris un certain nombre d’actions indépendantes pour soutenir Israël depuis le début du conflit. Le gouverneur a organisé des vols charters pour rapatrier les Américains depuis Israël, envoyé des cargaisons de fournitures médicales et ordonné aux universités de Floride d’interdire l’organisation des Étudiants pour la justice en Palestine. Bien que ces mesures aient attiré l’attention des médias, elles n’ont pas réussi à augmenter les chiffres des sondages de DeSantis. Selon un sondage USA Today publié lundi, seulement 12 % des électeurs républicains souhaitent que le gouverneur de Floride soit le candidat de leur parti à la présidence l’année prochaine, contre 58 % qui soutiennent l’ancien président Donald Trump pour ce poste.