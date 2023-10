Le candidat à la présidentielle américaine affirme que sa voiture a été percutée par des manifestants

La police locale de l’Iowa a ensuite contesté la version des événements du candidat républicain.

Le candidat républicain à la présidentielle, Vivek Ramaswamy, a affirmé qu’un de ses véhicules avait été percuté par deux manifestants lors d’un arrêt de campagne dans l’Iowa, exigeant qu’ils soient « tenu pour responsable ». Le conducteur affirme cependant que la collision était un simple accident.

Ramaswamy a décrit l’épisode dans un publication sur les réseaux sociaux jeudi, notant que la confrontation a eu lieu à la suite d’un débat cordial avec un groupe de manifestants alors qu’ils faisaient campagne dans la ville de Grinnell.

« J’ai eu un échange civil avec des manifestants aujourd’hui, juste avant que deux d’entre eux ne montent dans leur voiture. [and] je l’ai enfoncé dans le nôtre, « » a déclaré le candidat du GOP. « Ces deux-là devraient être tenus responsables, mais le reste des manifestants pacifiques ne devrait pas être gâché par le comportement de deux mauvais acteurs. »

Tricia McLaughlin, membre du personnel de campagne, plus tard partagé une photo et un bref clip vidéo pris juste avant la collision, indiquant que le conducteur et le passager « Il a klaxonné et a crié ‘va te faire foutre’, entre autres grossièretés, avant d’enfoncer leur voiture dans la nôtre. » Le conducteur du véhicule peut être vu sur l’image montrant un majeur en direction de Ramaswamy, bien que l’on ne sache pas ce qui a conduit au différend.

Cependant, quelques heures après le message initial de Ramaswamy, le département de police de Grinnell a publié sa propre déclaration contestant certaines parties de son histoire, affirmant qu’il espérait « Clarifier les informations circulant sur les réseaux sociaux concernant les détails de cet accident. »

« Il a été rapporté sur les réseaux sociaux que deux manifestants ont intentionnellement percuté le véhicule de Ramaswamy et ont fui les lieux. Notre enquête n’a révélé aucune preuve pour étayer cette information. » » a déclaré le ministère.

Il a ajouté que la conductrice, identifiée comme étant Celia Meagher, « a déclaré qu’elle n’était pas dans la zone pour protester, qu’elle ne savait pas à qui appartenait le véhicule qu’elle a heurté, [and] elle n’est pas intentionnellement remontée dans le véhicule » – des affirmations très en contradiction avec le propre récit de Ramaswamy.

Meagher et son passager ont déclaré plus tard à un média local qu’ils étaient « totalement non affilié » avec ceux qui protestaient contre l’arrêt de la campagne de Ramaswamy, et a nié les allégations selon lesquelles ils auraient fui les lieux après la collision.

Personne n’a été blessé dans l’accident, les deux véhicules n’ayant subi que des dommages mineurs, et la police a déclaré que Meagher avait reçu une assignation à comparaître pour avoir reculé de manière dangereuse après l’accident.

