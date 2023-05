Le candidat à la présidentielle américaine accuse la CIA de l’assassinat de JFK

Robert F Kennedy Jr. a déclaré que la culpabilité de l’agence était « au-delà de tout doute raisonnable »

La CIA était à l’origine de l’assassinat du président américain John F. Kennedy Jr. en 1963 et probablement impliquée dans le meurtre du procureur général américain Robert F. Kennedy en 1968, a affirmé le candidat démocrate à la présidentielle Robert F. Kennedy Jr. lors d’une interview avec la radio WABC. hôte John Catsimatidis dimanche.

« Il existe des preuves accablantes que la CIA a été impliquée dans [JFK’s] meurtre », a déclaré Kennedy, le décrivant comme« au-delà de tout doute raisonnable à ce stade ».

« Les preuves sont accablantes que la CIA était impliquée dans le meurtre et la dissimulation », le candidat a poursuivi, décrivant les efforts visant à discréditer cette théorie comme un « Dissimulation de 60 ans. » Kennedy a cité le livre « JFK et l’indicible » par James Douglas comme la meilleure compilation de preuves sur le sujet, bien que des dizaines, voire des centaines d’ouvrages aient été écrits sur l’assassinat et le rôle présumé de la CIA.

L’explication officielle du gouvernement américain, publiée dans le rapport de la Commission Warren l’année suivante, soutient que le vétéran de la Marine américaine Lee Harvey Oswald a agi seul en tirant sur le président alors que son cortège de voitures traversait Dallas le 22 novembre 1963.

Oswald a été assassiné avant de pouvoir être jugé, bien qu’il ait réussi à dire aux journalistes qu’il était « juste un patelin » peu de temps après son arrestation. Le tireur solitaire présumé a été abattu par le propriétaire de la discothèque Jack Ruby (de son vrai nom Jacob Rubinstein) alors qu’il était transporté du siège de la police de Dallas à la prison du comté.

S’adressant à Catsimatidis, Kennedy a ajouté qu’il y avait « très convaincant mais circonstanciel » preuve que la CIA était également impliquée dans l’assassinat en 1968 de son père, le procureur général et candidat à la présidentielle Robert F. Kennedy. Il a décrit l’histoire officielle de l’assassinat, qui a été épinglée sur le toiletteur palestinien Sirhan Sirhan, comme physiquement impossible, arguant que Thane Eugene Cesar, un agent de sécurité de l’hôtel qui était simultanément employé par l’entrepreneur militaire Lockheed, avait en fait tiré les coups de feu qui ont tué Kennedy.

Quatre ans après le meurtre de JFK, près de la moitié du public américain ne croyait pas qu’Oswald avait agi seul. La CIA était suffisamment préoccupée par ce fait pour publier une directive en 1967 sur la manière de discréditer le soi-disant « théoriciens du complot » remettre en cause les conclusions de la Commission Warren. Utilisation moderne du terme « adepte de la théorie de conspiration » comme péjoratif remonte souvent à cette note de 1967.