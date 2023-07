Le candidat à la présidence du Guatemala se précipite pour étendre sa base au-delà de la jeunesse urbaine

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le candidat présidentiel Bernardo Arévalo s’est tenu devant quelques centaines d’habitants de cette petite communauté indigène sur les pentes du volcan Agua et leur a dit qu’ils pourraient être les germes d’un printemps plus brillant et plus exempt de corruption au Guatemala.

La métaphore correspond parfaitement à son parti politique, le Seed Movement, et permet à l’universitaire et ancien diplomate de 64 ans de s’exprimer sur les thèmes du renouveau et de la croissance.

Mais il fait également allusion au « printemps démocratique » du Guatemala, considéré comme une période plus inclusive de l’histoire du pays pendant la présidence dans les années 1940 et au début des années 1950 de son défunt père, Juan José Arévalo.

Bernardo Arévalo n’a obtenu que 11% des voix lors du premier tour de l’élection présidentielle du 25 juin, mais cela a suffi pour lui donner la deuxième place surprise au second tour du scrutin du 20 août. Il affrontera Sandra Torres, une conservatrice et ancienne première dame qui a été la première à recueillir des voix au premier tour et qui fait sa troisième candidature à la présidence.

Le récent discours d’Arévalo à Santa Maria de Jesus était similaire à ceux qu’il a prononcés dans la capitale guatémaltèque, mais l’imagerie pourrait être particulièrement importante dans les communautés autochtones rurales alors qu’il cherche à étendre rapidement sa base jeune et largement urbaine avant le ruissellement.

Il a gagné à Guatemala City et dans d’autres villes importantes, dont Sacatepequez et Quetzaltenango. Reste à savoir s’il pourra convaincre les habitants des communautés rurales qu’il peut résoudre leurs problèmes quotidiens.

La certification tardive des résultats du premier tour a raccourci la fenêtre déjà restreinte dont dispose Arévalo pour se réintroduire dans une grande partie du pays alors que ses adversaires se précipitent pour peindre leur propre image négative.

« Ressentez-vous ce qui se passe ? » Arévalo a dit à la foule à Santa Maria de Jesus. « Le nouveau printemps arrive, c’est ce que vous ressentez, et vous êtes tous les graines de ce nouveau printemps. »

« Une nouvelle source qui va nous apporter le bien-être, l’eau qui nous manque, l’éducation qu’ils nous doivent, la santé qu’ils nous ont refusée grâce à ces contrats corrompus qui ne servent qu’à quelques-uns », a déclaré Arévalo, debout devant un vieille église catholique romaine endommagée, dans un chapeau à larges bords et une chemise non rentrée contre la chaleur tropicale.

Parmi ceux qui écoutaient se trouvait Juana Orón, une femme au foyer de 67 ans du peuple Kaqchikel. Elle fait partie des électeurs les plus âgés qui se souviennent avoir entendu parler du père d’Arévalo, l’un des deux seuls présidents de gauche de l’ère démocratique du Guatemala.

L’aîné Arévalo, qui a gouverné de 1945 à 1951, est crédité d’avoir établi des programmes sociaux clés qui restent en place aujourd’hui, notamment le code du travail et la sécurité sociale du Guatemala. Le printemps démocratique du Guatemala a été écourté en 1954 par le renversement soutenu par la CIA de son successeur, le président Jacobo Arbenz.

Sous Juan José Arévalo, l’État a défendu les droits des peuples autochtones et d’autres au-delà de la petite élite du pays.

« Je me souviens que j’étais petit et (mes parents) ont dit qu’il avait fait de bonnes choses », a déclaré Orón dont la langue maternelle était le kaqchikel. Si son père était bon, Arévalo pourrait aussi être un bon président, a-t-elle déclaré.

Les opposants ont tenté de présenter la candidature d’Arévalo comme une étape vers certains des régimes de gauche les plus notoires de la région, tels que Cuba et le Nicaragua. Ils préviennent que le candidat progressiste apportera expropriations, avortement et mariage homosexuel au pays conservateur.

Arévalo a été la surprise de l’élection.

Dans les jours qui ont précédé le vote du 25 juin, il votait en dessous de 3% et suivait au moins sept des 21 autres candidats. Mais son message anti-corruption a trouvé un écho dans le pays où les gains contre la corruption ont été effacés et le système judiciaire réorienté pour poursuivre les procureurs et les juges qui menaient autrefois ce combat.

Dans le mois qui a suivi ce résultat initial, le bureau du procureur général a annoncé une enquête sur son parti et a demandé à un juge de suspendre son statut juridique jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle intervienne pour bloquer cette décision.

À Santa Maria de Jesus, les gens voulaient comparer Arévalo en personne à ce qu’ils entendaient de lui. Certains lui ont remis des fleurs, ont posé pour des photos ou ont tendu la main pour le toucher alors qu’il se frayait un chemin à travers la foule.

Arévalo a repoussé les tentatives de le présenter comme un radical de gauche – il a déclaré que les droits de propriété privée n’étaient pas à discuter – et a pilonné la question de la corruption.

« Travaillons, faisons avancer nos propres efforts, débarrassons-nous une fois pour toutes des corrompus », a-t-il déclaré.

Pour Francisco Jiménez, politologue à l’université Rafael Landivar, Arévalo aura besoin de propositions concrètes pour percer la base de Torres, qui a mis deux décennies à la monter.

« Il devra faire des propositions de gouvernement avec un agenda social, où les gens voient qu’il va avoir un impact sur leur vie et leurs communautés », a déclaré Jiménez. « L’autre partie continue de se présenter comme le modèle différent. Cela a été son succès, quelqu’un de totalement différent des autres candidats.

Les églises évangéliques du Guatemala ont dépeint Arévalo comme une menace existentielle pour la famille.

Gladys Sunun, une vendeuse de Kaqchikel de 35 ans issue d’une famille évangélique, a déclaré qu’elle était venue pour entendre Arévalo par elle-même. Elle a dit qu’elle avait entendu dire qu’Arévalo transformerait le Guatemala en un autre Cuba ou Nicaragua, mais elle a laissé le sentiment que cela pourrait ne pas être vrai, même si elle veut enquêter davantage.

« Il est venu nous dire de ne pas nous inquiéter », a-t-elle déclaré. « Cela semble réel, mais nous ne savons pas. »

Sa sœur July Sunun a dit qu’elle voulait en savoir plus sur les positions d’Arévalo sur l’idéologie du genre. « En tant que mère, j’ai peur, parce que nous avons grandi avec un milieu chrétien. Je ne veux pas marier ma fille avec une autre femme », a-t-elle déclaré.

July Sunun a reconnu qu’Arévalo avait déclaré qu’il respecterait les identités et les décisions du peuple, « mais ce qu’il n’a pas dit, c’est qu’il ne permettra pas (au mariage homosexuel) de se produire ici ».