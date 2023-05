Le candidat à la Maison Blanche, Robert Kennedy Jr, porte une accusation explosive et pousse la théorie du complot sur la mort de l’oncle JFK

ROBERT F. Kennedy Jr. a accusé la CIA d’avoir joué un rôle dans l’assassinat de son oncle, l’ancien président John F. Kennedy.

Le candidat démocrate à la présidentielle de 2024 a fait des déclarations flagrantes contre l’une des principales agences du gouvernement américain lors d’une émission de radio dimanche.

Robert F. Kennedy Jr. a accusé la CIA d’avoir joué un rôle dans l’assassinat de son oncle Crédit : AP

L’ancien président John F. Kennedy a été abattu par Lee Harvey Oswald en 1963 Crédit : Getty

« Il existe des preuves accablantes que la CIA était impliquée dans son meurtre », a déclaré Kennedy Jr., 69 ans, à propos de la mort de son oncle décédé lors d’une interview avec John Catsimatidis sur la table ronde Cats de WABC 770 AM.

« Je pense que c’est au-delà de tout doute raisonnable à ce stade. »

L’assassinat de JFK a suscité de nombreuses théories du complot au cours des dernières décennies.

Mais le gouvernement des États-Unis insiste sur le fait que Lee Harvey Oswald a agi seul, tuant par balle le 35e président en novembre 1963 alors que son cortège passait par Dallas, au Texas.

Cependant, Robert ne semble pas convaincu des conclusions du gouvernement dans son enquête officielle connue sous le nom de rapport de la Commission Warren, qui a été publiée en septembre 1964.

« Les preuves sont accablantes que la CIA était impliquée dans le meurtre et dans la dissimulation », a déclaré Kennedy Jr. lors de l’émission de radio.

Il a qualifié les dénégations du rôle présumé de la CIA dans l’assassinat de JFK de « dissimulation de 60 ans ».

Kennedy Jr. a déclaré que le livre de James Douglas JFK and the Unspeakable avait compilé le plus de preuves sur cette théorie.

Cependant, le rapport de la Commission Warren a conclu qu’il n’y avait aucune preuve crédible qu’Oswald faisait partie d’un complot visant à assassiner JFK.

Un article de Max Holland sur le site Internet de la CIA qualifie de « mensonge » les allégations d’implication de l’agence dans l’assassinat.

Le US Sun a approché la CIA pour un commentaire.

AFFAIRE DE FAMILLE

Kennedy Jr. a décidé de se lancer dans l’entreprise familiale en annonçant officiellement sa campagne présidentielle le 19 avril 2023.

L’avocat de l’environnement affrontera le titulaire Joe Biden, suivant les traces de son défunt père.

Robert F. Kennedy, un sénateur américain de New York a été assassiné en juin 1968 alors qu’il se présentait à la présidence.

Kennedy Jr., un résident de Californie, a travaillé avec de nombreuses organisations dans le but de la conservation de l’environnement.

Il a participé à la fondation de la Waterkeeper Alliance, un groupe environnemental à but non lucratif qui lutte contre la pollution.

Cependant, Kennedy Jr. n’est pas étranger à la controverse.

L’anti-vaxxer a été banni d’Instagram en février 2021 pour avoir partagé à plusieurs reprises de fausses allégations sur le vaccin Covid.

Les gens pourraient également connaître le candidat à la présidence en tant que mari de l’actrice Cheryl Hines.