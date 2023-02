Le candidat à la mairie de West Kelowna dépense 0 $ en perte électorale

Le candidat qui s’est présenté contre Gord Milsom pour le fauteuil du maire n’a pas dépensé un seul centime pour sa campagne.

Les documents d’Election BC montrent 0,00 $ dans les colonnes de revenu total et de dépenses totales pour Andrew Kwaczynski.

Milsom a dépensé 17 740,54 $ pour remporter son deuxième mandat de maire.

La nouvelle venue Tasha Da Silva a dépensé le plus parmi les candidats au conseil avec 10 242,89 $ de dépenses totales.

Le reste des dépenses des élus se répartit comme suit :

Jason Friesen 8 544,84 $;

Garrett Millsap 6 776,37 $;

Stephen Johnston 6 397,76 $;

Carol Zanon 5 638,98 $;

Rick de Jong 4 692,98 $.

Milsom a battu Kwaczynski par 4 410 voix contre 855 lors de la campagne de 2022.

