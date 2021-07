Le candidat à la mairie de New York Eric Adams rejoint Biden, d’autres sur la sécurité publique

WASHINGTON – Eric Adams, un ancien capitaine de police qui a décroché l’investiture démocrate à la mairie de New York la semaine dernière, a rencontré lundi le président Joe Biden à la Maison Blanche pour discuter du plan de l’administration visant à freiner une recrudescence nationale de la violence armée.

Le président de l’arrondissement de Brooklyn, rejoint par les maires de Washington, DC et de San Jose, Californie, ainsi que plusieurs responsables de l’application des lois, a rencontré le président et procureur général Merrick Garland au sujet de la stratégie de prévention du crime de Biden, qui comprend le ciblage des trafiquants d’armes à feu. et le suivi des armes à feu illégales. Le plan encourage également les villes à utiliser les fonds directs du programme de secours COVID-19 du président de 1,9 billion de dollars pour investir dans davantage d’initiatives de sécurité publique, notamment l’embauche de plus de policiers et de programmes de prévention de la violence communautaire.

« Bien qu’il n’y ait pas d’approche unique. Nous savons que certaines choses fonctionnent », a déclaré Biden aux journalistes avant de promouvoir sa propre approche.

Le président a parlé d’investir davantage dans la police communautaire et d’embaucher plus de policiers et de les payer des heures supplémentaires.

« Nous savons que lorsque nous utilisons des membres de confiance de la communauté et encourageons davantage la police de proximité, nous pouvons intervenir avant que la violence n’éclate », a-t-il déclaré.

Biden a également souligné les initiatives de formation professionnelle, les programmes de santé mentale et le soutien aux personnes incarcérées comme d’autres domaines dans lesquels les autorités locales peuvent investir pour lutter contre la violence armée.

Adams, un ancien capitaine de police noir qui s’est décrit comme « le nouveau visage du Parti démocrate », a prévalu dans la course primaire à la mairie en grande partie en faisant campagne sur la sécurité publique et en dénonçant des slogans libéraux tels que « financer la police, tout en promettant de freiner la police inconduite et police abusive.

Le message dur contre la criminalité de l’espoir du maire est un message qui, selon certains démocrates, sera la clé des élections de mi-mandat de l’année prochaine.

Qui est-il?:Eric Adams est sur le point d’être le prochain maire de New York

La violence armée a grimpé en flèche en 2021

Biden s’est engagé à lutter contre la violence armée alors que le taux d’homicides dans plus de 30 villes américaines a augmenté de 24% au cours des trois premiers mois de cette année par rapport à la même période l’année dernière, selon la Commission nationale sur le COVID-19 et la criminalité. Justice. Les décès liés aux armes à feu ont augmenté d’environ 21%, selon le rapport, mais les crimes violents dans l’ensemble sont inférieurs à ce qu’ils étaient il y a cinq ou 10 ans.

Mais le président et les démocrates ont été confrontés à des vents politiques contraires à Capitol Hill où les républicains ont bloqué l’adoption du George Floyd Justice in Policing Act, introduit au Congrès des mois après que le policier du Minnesota Derek Chauvin a été arrêté pour s’être agenouillé sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes, même après que Floyd ait perdu connaissance.

Le président a également appelé le Congrès à rétablir l’interdiction des armes d’assaut et à adopter une législation pour combler les lacunes dans les vérifications des antécédents des armes à feu – des mesures qui ont également fait face à la résistance républicaine.

En rapport:Les promesses du président Biden sur la réforme de la police : ce que l’administration a accompli

Avant la réunion, la Maison Blanche a publié une note de la conseillère en politique intérieure Susan Rice et d’autres hauts responsables détaillant comment plusieurs villes ont jusqu’à présent utilisé leur part de 350 milliards de dollars des fonds du plan de sauvetage COVID-19 pour des initiatives de sécurité publique. Philadelphie dépense 1,3 million de dollars pour étendre les programmes d’interruption de la violence et 2 millions de dollars pour un programme d’emplois de transition tandis que Tucson, en Arizona, prévoit d’investir 7 millions de dollars dans « des programmes de sécurité, de santé et de bien-être communautaires et d’interruption de violence, selon la note.

Suite:« La patience s’amenuise »: les militants craignent que la stratégie anti-criminalité de Biden n’éclipse les efforts de réforme de la police

Suite:Les législateurs appellent l’ATF à sévir contre les trafiquants d’armes à feu, citant l’enquête USA TODAY/The Trace