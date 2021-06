Le candidat à la mairie de New York, Andrew Yang, s’est de nouveau retrouvé à la merci de l’indignation de Twitter après avoir apparemment montré une attitude méprisante envers les personnes souffrant de problèmes de santé mentale lors d’un débat.

Le milliardaire de la technologie, qui est arrivé au premier plan de la politique nationale américaine avec sa candidature non conventionnelle à la présidentielle de 2020, semble trébucher d’une bévue publique à une autre sur sa route vers le bureau du maire de New York. Sa dernière blessure auto-infligée est survenue mercredi, lors du troisième et dernier tour de débat avant les primaires de la semaine prochaine, lorsque Yang a établi un contraste entre les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et les « nous. »

« Oui, les malades mentaux ont des droits, mais vous savez qui d’autre a des droits ? Nous les avons ! Les gens et les familles de la ville. » déclara Yang. « Nous avons le droit de marcher dans la rue et de ne pas craindre pour notre sécurité car une personne malade mentale va s’en prendre à nous. »

Le débat s’est concentré sur le problème chronique de l’itinérance dans la ville et sur la façon dont il a apparemment contribué à un pic d’agressions aléatoires. Les agresseurs sont souvent des sans-abri, des malades mentaux ou les deux. Les candidats ont proposé leurs solutions, Yang proposant de doubler le nombre de lits psychiatriques hospitalisés dans les cliniques de la ville. Beaucoup d’entre eux ont été réduits pour faire de la place aux patients de Covid-19 pendant la pandémie, les occupants étant souvent libérés pour vivre dans la rue.

La façon dont Yang a défendu sa proposition a été considérée par beaucoup comme une attaque par une personne puissante et riche contre un groupe marginalisé et victimisé.

Andrew Yang a simplement dit « Je me fiche des sans-abri, l’itinérance est en fait un problème esthétique pour les riches de Hell’s Kitchen et de l’Upper West Side qui n’aiment pas voir des gens qui ne leur ressemblent pas » – lucy merriam 🕵🏼‍♀️🧶🦾 (@LuMerriam) 16 juin 2021

La fixation d’Andrew Yang sur ce qui ne peut être qualifié que de haine envers les personnes atteintes de maladie mentale est vraiment vraiment effrayante. L’hospitalisation forcée et la médication de personnes qui ne constituent pas une menace imminente pour les autres constituent une violation des droits de l’homme et sont carrément fascistes. – Molly Griffard (@MollyGriffard) 17 juin 2021

Même le candidat lui-même a reconnu qu’il aurait dû trouver de meilleurs mots pour défendre sa cause. Il a dit qu’il voulait donner aux personnes atteintes de maladie mentale l’aide compatissante dont elles ont désespérément besoin et pas simplement les faire disparaître de la vue, de l’esprit.

Accepter. Ont été un défenseur de la santé mentale et continuera. Je suis allé au counseling en tant que jeune. Le contexte complet ici était que la maladie mentale est à l’origine de la moitié des crimes haineux anti-asiatiques. Nous devons leur offrir des soins complets et compatissants – et ne pas les laisser languir dans nos rues. https://t.co/vYAIwKcpM1 – Andrew Yang🧢🗽🇺🇸 (@AndrewYang) 17 juin 2021

Décrire Yang comme un élitiste sans cœur va à l’encontre du message principal de ses campagnes politiques, ont noté certains commentateurs. Sa campagne présidentielle a été fondée sur un avertissement selon lequel l’automatisation du travail était sur le point de supprimer des millions d’emplois et que le gouvernement doit être prêt à atténuer les dégâts. Sa solution préférée était le revenu de base universel – des paiements réguliers et inconditionnels à tout le monde.

Comment est-ce le même gars qui a introduit UBI dans la plupart des États-Unis ? La crise de la santé mentale doit vraiment être abordée avec compassion et non avec peur. Un mec déprimé ne va pas entrer dans ta maison et poignarder ta famille, Yang. – Faire semblant d’être cool (@TimeDragon1) 17 juin 2021

Plus tôt dans la campagne, Yang a également trébuché avec des remarques publiques. Le mois dernier, il a subi une réaction violente après avoir publié un message à l’emporte-pièce soutenant Israël lors de la dernière escalade du conflit israélo-palestinien. Le dernier cycle du cercle vicieux de la violence au Moyen-Orient a marqué un fort changement de l’opinion publique américaine contre Israël et en faveur des Palestiniens, ce qui a apparemment pris Yang par surprise.

En avril, le candidat a été ridiculisé pour avoir appelé les homosexuels « si humain et beau » lors d’un événement LGBT, que beaucoup de gens ont trouvé condescendant et sourd.

Au milieu des flops publicitaires, Yang a glissé d’une position de leader dans la course à la mairie et est actuellement à la quatrième place. Mais le système de vote à choix classé utilisé cette année peut apporter des surprises dans les urnes, donc ses partisans gardent espoir et vantent les parties du débat où sa performance a été la plus forte.

C’est le plus grand retrait politique que nous ayons JAMAIS vuRegarder @AndrewYang retournez une question clairement biaisée, puis surprenez son adversaire, le défenseur de « Stop-&-Frisk », Eric Adams dans un mensonge.Ce clip pourrait décider de toute la course du maire.Doit voir pour croire…RT & VOTE! pic.twitter.com/FthrYUKrCq – MATH MVMT (@MathMvmt) 17 juin 2021

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!