LOUISVILLE, Ky. (AP) – Un candidat à la mairie de Louisville qui a été abattu par un agresseur dans son bureau de campagne s’engage à sévir contre les armes à feu confisquées que la police envoie aux enchères.

Le démocrate Craig Greenberg a déclaré mercredi qu’une partie de son plan visant à réduire les crimes violents inclurait d’ordonner à la police de Louisville de rendre les armes à feu saisies inutilisables avant qu’elles ne soient mises aux enchères. La loi de l’État exige que les armes confisquées soient envoyées à la police de l’État du Kentucky pour vente aux enchères et que le produit de la vente soit utilisé pour acheter de l’équipement, comme des gilets pare-balles, pour les policiers.

Mais Greenberg a déclaré que bon nombre des armes mises aux enchères finissaient dans la rue et revenaient entre les mains de criminels. Il a qualifié cette pratique de « absurde et dangereuse ». Il a déclaré qu’il pensait que la ville pouvait se conformer à la loi de l’État tout en rendant les armes inutilisables, bien qu’il n’ait pas précisé comment les armes seraient modifiées pour les rendre inutilisables.

«Nous dépensons des millions de dollars des contribuables pour retirer les armes illégales des rues, pour retirer les armes des mains des criminels ou des personnes cherchant à faire du mal, puis il y a un processus en place où ces armes se retrouvent dans les rues. entre les mains de différentes personnes », a déclaré Greenberg dans une interview mercredi.

Une porte-parole de l’opposant républicain de Greenberg, Bill Deiruf, n’a pas répondu à un message sollicitant des commentaires mercredi.

Greenberg est retourné mercredi dans le bâtiment qui abritait son ancien bureau de campagne. C’est sur ce site en février qu’un homme est entré avec une arme à feu et a tiré six coups de feu sur Greenberg. L’une des balles a effleuré le chandail du candidat à la mairie. Personne n’a été blessé et un candidat au conseil municipal, Quintez Brown, a été arrêté et accusé de tentative de meurtre et de mise en danger gratuite. Brown fait également face à des accusations fédérales. L’arme que Brown aurait utilisée a été achetée dans un prêteur sur gages quelques heures avant la fusillade.

Les armes confisquées – généralement prises par la police lors des arrestations – sont achetées aux enchères par des marchands d’armes agréés par le gouvernement fédéral. Une vente aux enchères tenue le mois dernier a totalisé près de 174 000 $, selon le site Web de la police de l’État du Kentucky.

Le commissaire de la police d’État, Phillip Burnett, a déclaré dans une lettre aux marchands d’armes publiée sur le site Web que les enchères “ont joué un rôle déterminant dans l’équipement des forces de l’ordre du Kentucky en gilets pare-balles personnels et autres équipements”.

Un message envoyé mercredi à un porte-parole de la police d’État n’a pas été renvoyé.

Dylan Lovan, l’Associated Press