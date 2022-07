Le candidat à la mairie de Kelowna se lance dans la controverse sur les terrains de golf

Tom Dyas dit que s’il est élu maire en octobre, il se battra pour empêcher le terrain de golf de Kelowna Springs d’être «transformé en entrepôts».

L’équipe Dyas a publié une déclaration mardi 26 juillet, un jour après que le conseil municipal a voté 4 contre 3 pour reconsidérer sa décision antérieure de désigner la propriété comme futur terrain industriel dans le plan communautaire officiel (OCP) de 2040.

« Les résidents m’ont dit qu’ils s’attendent à ce que leur prochain maire se batte pour sauver Kelowna Springs, et c’est ce que je ferai », a déclaré Dyas.

Lors de la réunion du conseil de lundi, le maire Colin Basran a souligné que les propriétaires de Kelowna Springs avaient approché le personnel de la ville concernant un éventuel changement de désignation de terrain en commercial ou industriel, dans l’espoir qu’ils cesseraient leurs activités.

Le terrain de golf a été identifié comme une opportunité majeure pour un nouveau développement industriel par la ville en 2020.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Élection municipale en Colombie-BritanniqueConseil municipalVille de KelownaGolfKelowna