Le candidat à la mairie de Kelowna aide à expulser les squatters de la maison problématique de Rutland – Kelowna Capital News

Une résidence à Rutland qui avait été occupée par des squatters est maintenant vacante, après qu’un candidat à la mairie de Kelowna et homme d’affaires est intervenu.

David Habib a été appelé par le propriétaire de l’extérieur de la ville après que les appels à la police et à la ville n’aient pas réussi à retirer les locataires problématiques de la maison à deux étages condamnée dans le pâté de maisons de Nickel Road, a déclaré Habib.

Habib a expliqué que son expérience de travail avec la communauté l’a doté des compétences nécessaires pour avoir une discussion productive avec les résidents.

Le soir du 29 septembre, la maison a été évacuée et le 30 septembre, Habib et une équipe d’entrepreneurs de Demolition King étaient sur la propriété pour nettoyer la maison.

Habib a déclaré qu’ils avaient déjà fait venir une équipe de collecte d’aiguilles et que des dizaines de vélos avaient été extraits de la propriété.

“Je suis heureux que ce propriétaire ait retrouvé sa maison, sa propriété et que cette communauté ait retrouvé son quartier.”

Selon des voisins, la maison a un problème de squat depuis longtemps. La maison a fait l’objet de nombreux appels de la police, souvent tard dans la nuit. Une manifestation a eu lieu en face de la propriété le 17 septembre, exhortant la ville à prendre des mesures pour expulser les résidents.

