Le candidat à la mairie d’Atlanta qui a voté pour la police DEFUND vient de se faire voler sa voiture devant lui – The Right Scoop

Un candidat idiot à la mairie, qui a voté pour le démantèlement de la police à Atlanta l’année dernière, vient de se faire voler cette voiture juste devant lui par un groupe de voyous de rue adolescents (et plus jeunes):

NY POST – Un candidat à la mairie d’Atlanta qui a voté pour défund des millions de dollars du budget du service de police local se serait fait voler sa voiture par un groupe de jeunes voleurs cette semaine – et a fini par remercier les flics pour leur aide.

Le membre du conseil municipal, Antonio Brown, venait de sortir de son coupé Mercedes blanc pour parler à son compatriote Ben Norman, dans la communauté de Dixie Hills, dans le nord-ouest d’Atlanta, mercredi, lorsqu’il a repéré quatre ou cinq enfants – le plus jeune seulement 6 ou 7 ans, a rapporté WAGA-TV.

Les enfants se promenaient dans un magasin – et en quelques secondes étaient à l’intérieur de la voiture de Brown, a-t-il déclaré.

« Un enfant était dans le siège du conducteur », a déclaré Brown au point de vente. «Ben a tenté d’ouvrir la portière pour le faire sortir de la voiture. Il s’est battu avec Ben. Je me suis alors engagé et j’ai essayé de le faire sortir de la voiture. Les trois autres enfants essayaient de comprendre comment monter dans la voiture ou rester en dehors de la voiture. Il a commencé à frapper le gaz. Ben lâchez prise.

«Alors qu’il commençait à accélérer, et je savais que si je n’avais pas lâché prise, je savais que j’aurais probablement pu me suicider parce qu’il allait si vite, j’aurais commencé à tomber», a-t-il ajouté. « Et je l’aurais blessé. »

Brown a déclaré qu’il avait déposé un rapport auprès du département de police d’Atlanta.

«Merci à tous ceux qui m’ont contacté, appréciez l’amour et le soutien. Ma voiture n’a pas été récupérée mais la situation aurait pu se terminer bien pire », a-t-il tweeté mercredi soir.

«Merci à @Atlanta_Police pour avoir agi rapidement pour remédier à la situation. Il est temps de réinventer Atlanta ensemble. »